Черговий скандал на Укрзалізниці: пасажири "Інтерсіті" можуть отримати проблеми з харчуванням

31 грудня 2019 року спливає контракт між Укрзалізницею та WOG Cafe щодо послуг харчування в потягах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +". Діяв він упродовж останніх 3,5 років. Тож, тепер залишається невідомим, чи буде з 1 січня 2020 року можливість замовити харчування та гарячі напої під час поїздки. Також непокоїть і питання якості послуг, з яким доведеться зіткнутися в разі зміни оператора кейтерингу.

Український дипломат і перекладач Дмитро Чекалкін у своєму фейсбуці переконує, що одна з трьох компаній, що бере участь у конкурсі, знала про свою перемогу ще у травні. За його словами, ця компанія взагалі не має досвіду та передумов до успіху у цьому бізнесі. Чекалкін додав, що загалом цей конкурс є непрозорим.

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Це все відбувається на тлі того, що за 3,5 роки роботи до нинішнього партнера Укрзалізниці, компанії WOG Cafe, не було претензій ні щодо якості послуг, які вони надають, ні щодо роботи персоналу. А це дає WOG Cafe право пріоритетного продовження контракту,

– підкреслює дипломат.

За його словами, зараз компанія WOG Cafe звернулася до суду з позовом про визнання неправомірності проведення конкурсу.

Додамо, що новий контракт з Укрзалізницею діятиме упродовж наступних 5 років.

Що ще відомо про скандал

За інформацією видання Delo.ua, назва скандальної компанії-учасниці – "Санфініті". Її створив у грудні 2018 року ексдиректор WOG Сергій Корецький. Статутний фонд компанії складає всього 4 тисячі гривень. Це при тому, що, згідно з договором, оператор упродовж наступних 5 років мусить внести щонайменше 120 мільйонів гривень. Це не враховуючи інвестиції у організацію інфраструктури та логістики щодо забезпечення харчування, витрат на навчання, форму 150 співробітників тощо. Також у конкурсі беруть участь власне WOG Cafe та компанія "Фуд енд Беверідж", що входить до групи компаній Gemini.

Крім того, у коментарі ресурсу директор WOG Cafe Максим П’ятаков заявив, що під час розгляду умов конкурсу вони виявили низку порушень:

"Українська залізнична швидкісна компанія", що є підрозділом Укрзалізниці, не має повноважень оголошувати та проводити цей конкурс.

У конкурсних умовах об'єднано три лоти: забезпечення харчування, медіа-контенту та послуг експрес-доставки поштових відправлень, що не є пов’язаними між собою. Водночас їх не може з високим рівнем сервісу покрити лише один оператор без попередньої підготовки.

Крім того, ми інвестували понад 15 мільйонів гривень в закупівлю обладнання та організацію процесів, вчасно виплачували концесійні платежі (загалом 49 мільйонів гривень), проводили спільні соціальні проекти, одні з небагатьох, хто впровадив систему безпеки харчових продуктів НАССР в роздрібних продажах. З точки зору закону, ми можемо претендувати на початковий розгляд можливості продовження чинного договору. Тому ми подали в суд позов про визнання неправомірності проведення конкурсу,

– зауважив П’ятаков.

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Він додає, що про конкурс вони дізналися на початку листопада з чуток. Цікаво, що оголошення про конкурс з’явилося 31 жовтня, тобто перед самим його стартом. Знайти ж його на сайті Укрзалізниці дуже проблематично. Крім того, там нічого не мовиться, які документи слід подавати на конкурс. А для того, щоб про це дізнатися, слід подавати окремий запит.