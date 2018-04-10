Черговий удар по олігархах Путіна: Лондонська біржа не торгуватиме алюмінієм Дерипаски

Наближені до президента РФ Володимира Путіна російські олігархи продовжують страждати через санкції США. Один з тих, кому найбільше дісталося – Олег Дерипаска.

Після введення санкцій за 5 днів (з 6 по 10 квітня) він втратив понад 2 мільярди доларів (більше лише Володимир Потанін). Окрім самого Дерипаски, до санкційнго списку потрапила і його компанія "Русал" (UC Rusal), яка займається виробництвом алюмінію. Це призвело до ізоляції іі від фінансової системи США. Через це акції компанії впали в ціні на понад 50%, що призвело падіння і на всьому російському фондовому ринку. У самій компанії попередили інвесторів про можливий технічний дефолт.

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Тепер же Лондонська біржа металів заявила, що з 17 квітня призупиняє торгівлю алюмінієм під всіма брендами UC Rusal. Ті угоди, які були укладені до 6 квітня, будуть виконані, з 6 до 16 квітня можуть опинитися у зоні ризику, А з 17 квітня від власника металу під брендом UC Rusal біржа вимагатиме письмові докази, що це не порушує санкції, пише РБК.

Варто зазначити, що через Лондонську біржу компанія в рік продавала до 20% виробленого алюмінію.