У Черкасах медики врятували чоловіка, у шлунку якого знайшли 6 гайкових ключів

У Черкасах лікарі врятували пацієнта, який проковтнув 6 гайкових ключів. Випадок стався ще у серпні, а через 3 тижні чоловіка виписали із лікарні.

Про інцидент повідомили у відділенні торакальної хірургії Черкаської обласної лікарні. Втім, про те, як інструменти опинилися всередині чоловіка, там не повідомили.

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"Випадок академічного рівня"

Медики госпіталізували пацієнта з низкою проблем, зокрема, важким запаленням шиї, розривом стравоходу, запальним процесом у клітковині середостіння (простір у грудній порожнині), гнійним запаленням плеври, сторонніми тілами та опущенням шлунку.

"Лікарями відділення одномоментно виконано цервікотомію з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньо-серединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми", – розповіли у відділенні лікарні.

Цей інцидент лікарі назвали "випадком академічного рівня".

У коментарі Суспільному поліція Черкащини повідомила, що випадок не є кримінальним – там не реєстрували звернень щодо цієї ситуації.

В організмі чоловіка виявили 6 гайкових ключів / Фото Черкаської обласної лікарні