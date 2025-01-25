Наразі на місці події працюють поліцейські та медики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Черкаської області.

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Що відомо про стрілянину у Черкасах

Поліцейські повідомили, що стрілянина сталася поблизу парку на проспекті Перемоги.

Попередньо, є декілька травмованих, але про їхню кількість наразі не повідомляється.

Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано. Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації,

– написали черкаські правоохоронці.

Про деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що це не перша стрілянина у Черкасах за останні дні. Так, у п'ятницю, 17 січня, 31-річна жінка здійснила декілька пострілів у магазині, де перебували продавці і покупці.

На щастя, ніхто не постраждав. Попри переляк, люди у магазині самостійно затримали порушницю та обеззброїли її.

Жінці повідомлено про підозру у хуліганстві.