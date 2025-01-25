У Черкасах сталася стрілянина біля парку: є травмовані

У Черкасах увечері 25 січня сталася стрілянина біля парку. Відомо про кількох травмованих.

Наразі на місці події працюють поліцейські та медики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Черкаської області.

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Що відомо про стрілянину у Черкасах

Поліцейські повідомили, що стрілянина сталася поблизу парку на проспекті Перемоги.

Попередньо, є декілька травмованих, але про їхню кількість наразі не повідомляється.

Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано. Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації,

– написали черкаські правоохоронці.

Про деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що це не перша стрілянина у Черкасах за останні дні. Так, у п'ятницю, 17 січня, 31-річна жінка здійснила декілька пострілів у магазині, де перебували продавці і покупці.

На щастя, ніхто не постраждав. Попри переляк, люди у магазині самостійно затримали порушницю та обеззброїли її.

Жінці повідомлено про підозру у хуліганстві.