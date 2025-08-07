Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкащини.

Що відомо про стрілянину у закладі харчування в Черкасах?

Вдень 7 серпня в поліції повідомили про стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Правоохоронці перебувають на місці події.

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал,

– повідомили в пресслужбі.

На місці також перебувають слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.

"Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", – наголосили там.

Зазначимо, що за інформацією Суспільного, у Черкасах біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики. Попередньо відомо, що там сталася стрілянина і у закладі перебуває озброєна людина. Про це виданню розповіла речниця ГУНП області Зоя Вовк.

До слова, нещодавно на Одещині між місцевими жителями виник конфлікт, у ході якого один з чоловіків вистрілив з мисливської рушниці у бік автівки, біля якої перебувала група людей.