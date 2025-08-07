У центрі Черкас в McDonald's сталася стрілянина: чоловік зі зброєю досі перебуває всередині
- Вдень 7 серпня сталася стрілянини у McDonald's в центрі Черкас.
- Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині, персонал і відвідувачів евакуювали.
- Біля МакДональдзу працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.
У Черкасах 7 серпня сталася стрілянина у закладі харчування. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкащини.
Що відомо про стрілянину у закладі харчування в Черкасах?
Вдень 7 серпня в поліції повідомили про стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Правоохоронці перебувають на місці події.
Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал,
– повідомили в пресслужбі.
На місці також перебувають слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.
"Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", – наголосили там.
Зазначимо, що за інформацією Суспільного, у Черкасах біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики. Попередньо відомо, що там сталася стрілянина і у закладі перебуває озброєна людина. Про це виданню розповіла речниця ГУНП області Зоя Вовк.
