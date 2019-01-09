"Черкаські Мавпи" дискваліфікували з Кубка України з баскетболу

5 січня "Черкаські Мавпи" програли матч-відповідь Кубка України "Київ-Баскету", але за сумою двох матчів пройшли у Фінал чотирьох. Однак у цьому матчі було зафіксовано порушення регламенту (вихід на майданчик одночасно чотирьох легіонерів замість максимально дозволених трьох) і київський клуб звернувся зі скаргою.

9 січня у Києві Директорат Чемпіонату України розглянув звернення БК Київ-Баскет щодо порушення у матчі. Вислухавши доводи сторін, Директорат ухвалив рішення застосувати до "Черкаських Мавп" санкції, а саме зарахувати черкаському клубу поразку з позбавленням права подальшої участі в турнірі.

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"Помилка тренерського штабу дійсно мала місце. Але рішення настільки жорстке, що воно не відповідає самому порушенню. Це, по-перше. По-друге, це спільне порушення – тренерського штабу "Черкаських Мавп", судді протоколу, який не мав права випускати гравця. Це його обов’язок був – зупинити вихід на майданчик четвертого легіонера, і, безперечно, головного судді, який мав би припинити порушення, якщо вже відбулася помилка судді протоколу. Але справа в тому, що гравець вийшов, він грав певний час, потім суддя не виконав вимоги правил проведення чемпіонату і Кубку України, не зупинив гру і не дав тренеру покарання. А ми вважаємо, що за цей проступок тренер мав би бути покараний, як вказано у правилах – технічним фолом В-1 і гра мала продовжуватися. І змін у результаті гри або якихось інших моментів в принципі не мало відбутися", – заявив після рішення про дискваліфікацію директор "Черкаських Мавп" Володимир Гриценко.

Таким чином, стали відомі усі учасники Фіналу чотирьох Кубка України: "Одеса", "Київ-Баскет", "Дніпро" та "Політехнік".

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