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      "Черкаські Мавпи" перервали серію поразок у Суперлізі

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      "Черкаські Мавпи" перемогли "Запоріжжя"
      "Черкаські Мавпи" перемогли "Запоріжжя"

      "Запоріжжя" на домашньому майданчику поступилося діючим чемпіонам "Черкаським Мавпам", які до цього матчу зазнали п’яти поразок поспіль у національній першості.

      "Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" 90:93 (26:16, 14:25, 30:30, 20:22)

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      Перша чверть повністю залишилась за господарями. Запоріжці спокійно набирали свої очки в нападі та мали перевагу на щитах, у той час як "Мавпи" більше боролися з собою ніж із суперником, припустившись 10 втрат вже за стартову чверть і отримавши двозначний дефіцит ще в середені десятихвилинки.

      Але у другій чверті гостям вдалося перегорнути все з ніг на голову. Команда Максима Міхельсона зробила ривок 17:5, головними ініциаторами якого стали Кольченко та Янг. Черкасці додали у захисті і вже змушували помилятись запоріжців. Підопічні Валерія Плеханова розгубили перевагу і на велику перерву пішли за одного очка відставання.

      У третій чверті була рівна боротьба та мало захисту — на двох суперники набрали 60 балів, розділивши очковий доробок навпіл. У господарів хороший відрізок у нападі провів Трент, який набрав 11 очок за десятихвилинку. Але вчасна відповідь Ткаченка, який набрав 5 очок поспіль, та результативний прохід Янга дозволили "Мавпам" перед заключним 10-хвилинним відрізком гри отримати символічне одне очко переваги.

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      Запоріжці мали невеличкий відрив під час першої частини заключної чверті, однак "Мавпи" вкотре в цьому матчі зуміли дістати суперника. Ключовими стали влучні триочкові від Арнетта та Янга, які дали гостям 6 очок відриву за дві хвилини до кінця матчу. Кондарков намагався врятувати господарів, влучивши дальній, однак Коуклі один в один обіграв Хілла під кошиком, а Янг влучив обидва штрафних, поставивши крапку в цій грі.

      Таким чином, "Черкаські Мавпи" перервали серію з 5 поразок поспіль в Суперлізі Парі-Матч і взяли реванш у Запоріжжя, вигравши виїзний матч з рахунком 93:90.

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      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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