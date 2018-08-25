"Черкаські Мавпи" посилилися американським легіонером

Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" підсилив свій склад першим легіонером у нинішнє міжсезоння. Ним став американський атакуючий захисник Брендон Янг.

Про це повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

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Янг завершив минулий сезон в Греції, де грав за "Kolossos". У 12 іграх чемпіонату він здобував в середньому 11,2 очки, реалізовуючи 37,5% дальніх кидків і 53,8 % двоочкових. До переїзду в Грецію він також виступав в Лівані за "Champville", де набирав 14,3 очка за гру в 16 матчах. У Швейцарії у 2017 році виграв чемпіонат та кубок країни.

Раніше "Черкаські Мавпи" продовжили співпрацю із Кольченком, Конєвим, Липовцевим, Бояркіним, з вихованцями клубу Ткаченком, Скапінцевим і Русловим, а також повернули в свої лави Чумакова.

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