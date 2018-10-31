"Черкаські Мавпи" розгромили "Сятуа" в Кубку Європи ФІБА, "Дніпро" зазнав третьої поразки

В домашній зустрічі групового етапу Кубка Європи ФІБА "Черкаські Мавпи" впевнено обіграли румунську "Стяуа". А ось "Дніпро" програв на виїзді в Фінляндії "Катаї".

"Черкаські Мавпи" – "Стяуа" 90:64 (19:17, 24:20, 20:16, 27:11)

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Обидві команди розпочали Єврокубкову гру в Черкасах більшою мірою із захисних дій, адже перші бали були набрані капітаном "Мавп" Олександром Кольченко вже на другій хвилині гри. Після данку Чумакова українці почали грати дещо розкутіше, а три бали від того таки Кольченка тільки додали впевненості господарям. Проте, ближче до завершення періоду "Стяуа" зусиллями своїх лідерів зуміли наздогнати черкаський клуб та навіть вийти вперед.

В другому періоді деякий час на паркеті продовжились "гойдалки", коли команди по черзі захоплювали лідерство. Результативність обох колективів дещо зросла – Черкаси нарешті влучили дальні, а румуни відповідали з проходу під кільце. Рівна гра продовжувалась до середини періоду, коли зусиллями все того ж Коулі, якому допомагали Скапінцев, Кольченко та Брендон Янг – саме "Мавпи" організували міні-ривок та, відповідно, мали перевагу перед великою перервою – 43:37.

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В третій чверті "Черкаські Мавпи" продовжили домінувати на паркеті в ПС "Будівельник". Чудова гра Коуклі та Чумакова дозволила українській команді збільшити різницю в рахунку до 10 балів за підсумками третього періоду.

В заключній частині зустрічі команда з Черкас знайшла свій дальній кидок, і саме влучання Отверченка та Чумакова дали старт ривку господарів, які в середині періоду вже мали двадцяти очкову перевагу. Після цього "біло-чорні" пам’ятаючи про різницю в рахунку довели зустріч до закономірної та такої жаданної перемоги.

"Катая" – "Дніпро" 84:77 (18:18, 15:12, 26:24, 25:23)

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Гості почали зустріч досить зосереджено. Першим влучанням своєї команди Закурдаєв триочковим вивів дніпрян вперед після результативної атаки суперника. До останніх секунд українці тримали мінімальну перевагу в рахунку. Закурдаєв реалізував ше одну дальню спробу з двох, ставши найрезультативнішим у команді за перші 10 хвилин. Під кінець чверті "Дніпро" розгубив перевагу в реалізації та підбираннях, дозволивши господарям зрівняти рахунок.

З початком другої 10-хвилинки вже фінські баскетболісти змушували українських наздоганяти себе. Та дніпряни також далеко суперника не відпускали. У підсумку за першу половину матчу різниця в рахунку склала 3 очка на користь господарів. У результативності атак був практично паритет. Гравці Дніпра зробили на два підбирання в захисті більше. Найбільш помітною була перевага господарів у реалізації триочкових: 5 з 18 спроб проти 2/11 у Дніпра.

Третя 10-хвилинка остаточної відповіді про долю поєдинку не дала. Господарі намагалися збільшити перевагу. Часом виходили вперед на 7 очок, та остаточно взяти гру під свій контроль не змогли. П’ятиочкова різниця перед заключною чвертю залишала питання відкритими.

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Початок останньої частини поєдинку почався неприємною втратою Ревзіна. Господарі використали нагоду: Сімпсон забив з-за дуги. Господарі поступово пішли в відрив. Згодом той же Сімпсон ще кілька разів влучив з дальньої відстані. У підсумку господарі майже вдвічі перевершили гостей за триочковими. Компенсувати це відставання дніпрянам не знайшлося чим. У підсумку третя поразка в трьох матчах.

У наступному поєдинку "Дніпро" зіграє 7 листопада вдома проти "Левськи".

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