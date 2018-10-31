22:53
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      "Черкаські Мавпи" розгромили "Сятуа" в Кубку Європи ФІБА, "Дніпро" зазнав третьої поразки

      44 Читать новость на русском
      "Черкаські Мавпи" перемогли "Стяуа"
      "Черкаські Мавпи" перемогли "Стяуа" / ФБУ

      В домашній зустрічі групового етапу Кубка Європи ФІБА "Черкаські Мавпи" впевнено обіграли румунську "Стяуа". А ось "Дніпро" програв на виїзді в Фінляндії "Катаї".

      "Черкаські Мавпи" – "Стяуа" 90:64 (19:17, 24:20, 20:16, 27:11)

      Читайте також: Став відомий склад збірної України на вирішальні матчі кваліфікації Євробаскету-2019

      Обидві команди розпочали Єврокубкову гру в Черкасах більшою мірою із захисних дій, адже перші бали були набрані капітаном "Мавп" Олександром Кольченко вже на другій хвилині гри. Після данку Чумакова українці почали грати дещо розкутіше, а три бали від того таки Кольченка тільки додали впевненості господарям. Проте, ближче до завершення періоду "Стяуа" зусиллями своїх лідерів зуміли наздогнати черкаський клуб та навіть вийти вперед.

      В другому періоді деякий час на паркеті продовжились "гойдалки", коли команди по черзі захоплювали лідерство. Результативність обох колективів дещо зросла – Черкаси нарешті влучили дальні, а румуни відповідали з проходу під кільце. Рівна гра продовжувалась до середини періоду, коли зусиллями все того ж Коулі, якому допомагали Скапінцев, Кольченко та Брендон Янг – саме "Мавпи" організували міні-ривок та, відповідно, мали перевагу перед великою перервою – 43:37.

      Читайте також: Олексій Лень провів найкращий матч за "Атланту" в новому сезоні НБА: відео

      В третій чверті "Черкаські Мавпи" продовжили домінувати на паркеті в ПС "Будівельник". Чудова гра Коуклі та Чумакова дозволила українській команді збільшити різницю в рахунку до 10 балів за підсумками третього періоду.

      В заключній частині зустрічі команда з Черкас знайшла свій дальній кидок, і саме влучання Отверченка та Чумакова дали старт ривку господарів, які в середині періоду вже мали двадцяти очкову перевагу. Після цього "біло-чорні" пам’ятаючи про різницю в рахунку довели зустріч до закономірної та такої жаданної перемоги.

      "Катая" – "Дніпро" 84:77 (18:18, 15:12, 26:24, 25:23)

      Читайте також: Клей Томпсон встановив новий рекорд НБА за кількістю трьохочкових за матч: відео

      Гості почали зустріч досить зосереджено. Першим влучанням своєї команди Закурдаєв триочковим вивів дніпрян вперед після результативної атаки суперника. До останніх секунд українці тримали мінімальну перевагу в рахунку. Закурдаєв реалізував ше одну дальню спробу з двох, ставши найрезультативнішим у команді за перші 10 хвилин. Під кінець чверті "Дніпро" розгубив перевагу в реалізації та підбираннях, дозволивши господарям зрівняти рахунок.

      З початком другої 10-хвилинки вже фінські баскетболісти змушували українських наздоганяти себе. Та дніпряни також далеко суперника не відпускали. У підсумку за першу половину матчу різниця в рахунку склала 3 очка на користь господарів. У результативності атак був практично паритет. Гравці Дніпра зробили на два підбирання в захисті більше. Найбільш помітною була перевага господарів у реалізації триочкових: 5 з 18 спроб проти 2/11 у Дніпра.

      Третя 10-хвилинка остаточної відповіді про долю поєдинку не дала. Господарі намагалися збільшити перевагу. Часом виходили вперед на 7 очок, та остаточно взяти гру під свій контроль не змогли. П’ятиочкова різниця перед заключною чвертю залишала питання відкритими.

      Читайте також: "Дніпро" здолав "Черкаських Мавп" у матчі Суперліги

      Початок останньої частини поєдинку почався неприємною втратою Ревзіна. Господарі використали нагоду: Сімпсон забив з-за дуги. Господарі поступово пішли в відрив. Згодом той же Сімпсон ще кілька разів влучив з дальньої відстані. У підсумку господарі майже вдвічі перевершили гостей за триочковими. Компенсувати це відставання дніпрянам не знайшлося чим. У підсумку третя поразка в трьох матчах.

      У наступному поєдинку "Дніпро" зіграє 7 листопада вдома проти "Левськи".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      сьогодні , 22:17 Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      Головні новини 31 жовтня: вибух у ФСБ в Росії, безвіз з Катаром і Хелловін
      сьогодні , 22:15 Головні новини 31 жовтня: вибух у ФСБ в Росії, безвіз з Катаром і Хелловін
      Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      сьогодні , 22:00 Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      Олексій Чибісов
      Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      сьогодні , 21:00 Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      15253
      Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      сьогодні , 18:01 Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      Яніна Ткачук
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Роберт Кубіца, найімовірніше, виступить в ERC
       10 січня 2013 , 16:49
      NBA: "Нікс" та "Пістонс" відіграли матч у Європі
       18 січня 2013 , 12:14
      Шанс для новачків. Україна - Литва. Анонс
       18 листопада 2014 , 15:38
      Як Маркевич, Федецький, Зозуля і Єзерський на фронт з'їздили (ФОТО)
       28 липня 2015 , 10:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук