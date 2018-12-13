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      "Черкаські Мавпи" розпрощалися з тренером

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      "Черкаські Мавпи" залишилися без одного зі своїх тренерів
      "Черкаські Мавпи" залишилися без одного зі своїх тренерів / mavpabasket.com

      Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" залишилися без одного зі своїх тренерів.

      За згодою сторін "Черкаські Мавпи" припинили співпрацю з Сергієм Кірланом, інформує офіційний сайт команди.

      Читайте також: "Дніпро" у напруженому матчі здолав "Київ-Баскет", "Політехнік" переміг "Черкаських Мавп"

      Спеціаліст прийшов до "Черкаських Мавп" у серпні цього року і працював помічником Максима Міхельсона. Він допоміг команді кваліфікуватися у головну сітку Кубку Європи FIBA та стартувати в чемпіонаті України.

      Відтак, функції помічника Максима Міхельсона виконуватиме Микола Кірсанов, який до цього був тренером з індивідуальної підготовки.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол БК "Черкаські Мавпи"
      Джерело: 24 Канал
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