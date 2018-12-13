"Черкаські Мавпи" розпрощалися з тренером
Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" залишилися без одного зі своїх тренерів.
За згодою сторін "Черкаські Мавпи" припинили співпрацю з Сергієм Кірланом, інформує офіційний сайт команди.
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Спеціаліст прийшов до "Черкаських Мавп" у серпні цього року і працював помічником Максима Міхельсона. Він допоміг команді кваліфікуватися у головну сітку Кубку Європи FIBA та стартувати в чемпіонаті України.
Відтак, функції помічника Максима Міхельсона виконуватиме Микола Кірсанов, який до цього був тренером з індивідуальної підготовки.
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Джерело: 24 Канал
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