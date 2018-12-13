"Черкаські Мавпи" розпрощалися з тренером

Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" залишилися без одного зі своїх тренерів.

За згодою сторін "Черкаські Мавпи" припинили співпрацю з Сергієм Кірланом, інформує офіційний сайт команди.

Читайте також: "Дніпро" у напруженому матчі здолав "Київ-Баскет", "Політехнік" переміг "Черкаських Мавп"

Спеціаліст прийшов до "Черкаських Мавп" у серпні цього року і працював помічником Максима Міхельсона. Він допоміг команді кваліфікуватися у головну сітку Кубку Європи FIBA та стартувати в чемпіонаті України.

Відтак, функції помічника Максима Міхельсона виконуватиме Микола Кірсанов, який до цього був тренером з індивідуальної підготовки.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24