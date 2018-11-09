"Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет" прагнуть реваншу у суперників: анонс суботній матчів

У суботу, 10 листопада, Суперліга Парі-Матч порадує вболівальників двома цікавими протистояннями: "Черкаські Мавпи" прийматимуть на своєму майданчику "Хімік", а "Київ-Баскет" вдома зіграє з "Одесою". Господарі цих матчів в минулий раз програли своїм суперникам і тепер у них буде відмінний шанс взяти реванш.

Втім, завдання буде не з простих. "Київ-Баскет" зустрінеться з одеситами після матчу з "Хіміком", тоді як матч команди з Південної Пальміри з "Черкаськими Мавпами" був перенесений. Це було зроблено, щоб розвантажити графік чемпіонів України, адже вони паралельно виступають в єврокубках. До того ж, "Одеса" встигла посилитися Климом Артамоновим, який стартовий відрізок сезону провів в Черкасах.

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Будемо намагатися зіграти більш "широким" складом і зробити акцент на захист. Вважаю, що з "Одесою" ми минулого разу пропустили багато легких очок. Попереду ще багато роботи, тому що є помилки, як індивідуальні, так і колективні. У одеситів сильна команда, добре укомплектована, в тому числі і іноземцями, але багато гравців в команді все ж нові. Проводити паралелі з попереднім нашим матчем не варто, кожна гра зараз не схожа на попередню. Поки що йде період підготовки", – заявив головний тренер БК "Київ-Баскет" Євген Мурзін.

Втрата Артамонова позначиться і на "Черкаських Мавпах", які поки що лише намацують свою гру в Суперлізі Парі-Матч – на рахунку команди всього одна перемога в чемпіонаті та стільки ж в Europe Cup. Чинний чемпіон України поки що закинув менше всіх очок у внутрішній першості, правда і матчів у "Черкаських Мавп" було менше, ніж у інших команд.

"Думаю, з "Черкаськими Мавпами" буде цікавий і видовищний матч, з великою кількістю боротьби. Не виключаю, що все буде вирішуватися на останніх секундах, як це зараз часто буває в Суперлізі Парі-Матч. Зробимо ставку на командну гру", – розповів головний тренер БК "Хімік" Віталій Степановський.

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Без всяких сумнівів, у всіх команд-суперниць в цих матчах не буде нестачі мотивації. Кожна з них налаштована на перемогу і готова боротися до фінальної сирени. Відтак вболівальники можуть сміливо розраховувати на захоплюючу боротьбу та відмінне видовище на обох майданчиках.