Завдав 30 ударів ножем: на Черкащині 15-річного підлітка підозрюють у вбивстві пенсіонера

У Черкаській області поліцейські затримали 15-річного хлопця. Його підозрюють у вбивстві знайомого літнього чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкащини.

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Що відомо про вбивство в Черкаській області

Правоохоронці розповіли, що до поліції 16 липня звернулася жителька села Матусів, що на Черкащині, яка повідомила, що її знайомий, 68-річний чоловік, тривалий час не виходить на зв'язок, а його будинок зачинений зсередини.

За адресою виклику виїхав поліцейський офіцер, який виявив тіло господаря з ознаками насильницької смерті. Для документування події прибула слідчо-оперативна група.

У ході слідчо-оперативних заходів поліція встановила, що до злочину причетний 15-річний знайомий загиблого.

Підліток прийшов до потерпілого, аби домовитися про виконання будівельних робіт. Разом вони сіли за чарку та під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Хлопець схопив ножа і завдав ним чоловіку понад 30 ударів. Від завданих травм потерпілий помер,

– ідеться у повідомленні поліцейських.

Поліція встановила підозрюваного у вбивстві літнього чоловіка на Черкащині / Фото поліції Черкащини

Зловмисник після скоєного залишився у будинку. Хлопець переночував, а вранці викрав особисті речі загиблого господаря та покинув місце події.

Поліцейські вже зібрали речові докази та затримали неповнолітнього у процесуальному порядку. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.