Черкаській обласній станції крові 30 років не виділяють гроші на нове обладнання: вихід є

Орендована техніка, нестача матеріалів та відсутність ремонту – у таких мовах працює найбільша станція переливання крові у Черкасах, якій уже 60 років. Востаннє кошти на обладнання медзаклад отримував майже 30 років тому. Тепер грошей ледь вистачає на зарплату, комунальні послуги та виплати донорам.

Черкаська обласна станція крові. За рік тут виготовляють приблизно тисячу доз тромбоконцентрату. Цей препарат життєво необхідний для людей, хворих на лейкемію, адже він покращує згортання крові.

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Однак матеріали для виготовлення тромбоконцентрату, зазвичай, держава постачає із затримкою. Тож, аби не наражати людей на небезпеку, їх доводиться купувати за гроші станції.

Не вистачає, бувають такі моменти, що не вистачає. В очікуванні постачання від держави. А так, як сказати, на себе розраховуємо тільки,

– прокоментувала медсестра Наталія Горобець.

І це не єдина проблема. Більшість обладнання на станції – орендоване. Як і ось цей сучасний апарат, що перевіряє кров донора на наявність інфекцій. Апарати станція може викупити, однак грошей на це немає.

Це новий метод дослідження, нам він потрібен для безпеки, для забезпечення якості. Це новий рівень, більш високий рівень безпеки на проведення наших аналізів,

– зазначила завідувач відділу лабораторної діагностики СНІД Ольга Богатирьова.

Тож, аби хоч якось утриматись на плаву, колектив станції шукає благодійників та економить виділені областю кошти. Так за 2017 рік вдалося зібрати хіба 400 тисяч гривень. Та їх вистачило хіба на один біохімічний аналізатор для лабораторії.

Нам треба 6 мільйонів гривень на найнеобхідніше обладнання,

– запевнив головний лікар Черкаської обласної станції переливання крові Микола Клімов.

На 2018 рік облрада виділила на центр 13 мільйонів гривень. Та їх вистачить тільки на зарплату медикам, комунальні послуги та виплати донорам. Тож, кажуть, уся надія на інвестора. Його знайшли, однак тепер потрібно депутатам ще погодити це питання.

Український інвестор пропонує модернізувати обладнання і вкласти туди понад 3 мільйони євро. Йдеться про те, що ми отримаємо не тільки новітнє обладнання, що буде працювати на всю Черкаську область,

– розповів заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко.

Це питання обласна рада обіцяє розглянути вже найближчим часом. Якщо депутати погодять, інвестор модернізує заклад уже до кінця 2018 року. Схожий сучасний центр крові вже функціонує на Сумщині.