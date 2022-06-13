Так, стало відомо про вбивство окупантами у середині березня двох 17-річних братів-близнюків та їхнього 18-річного друга на Чернігівщині, які просто прогулювалися селом. Історію юнаків розповіла авторка блогу "Їх убила Росія" Аліна Боднар на своїй сторінці у фейсбуці.

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Окупанти безжально розстріляли трьох хлопців, які просто йшли селом

Збройні Сили України 14 березня атакували колону російських військ на Чернігівщині. Техніка окупантів роз'їхалася найближчими селами. Населений пункт Мохнатин, у якому мешкали юнаки, росіяни не займали – лише проїхалися вулицями на своїх танках.

Аліна Боднар розповіла, що саме у цей час брати Євген та Богдан Самодії разом з другом Валентином Якимчуком йшли селом.

Діти просто йшли дорогою. Росіянам здалося, що вони передають дані про них телефоном, і вистрелили по них,

– додала координаторка проєкту "Очі" Ірина Ярошинська.

За словами очевидців, унаслідок пострілу росіян Валентину знесло половину голови, а Євген отримав поранення у груди – обидва загинули на місці. Богдан отримав поранення у живіт, й коли на місце інциденту прибігли його сестра та батьки, юнак був ще живим.

Матір Богдана негайно повезла його до Чернігівської дитячої лікарні, втім дорогою він також загинув. Брати-близнюки здобували фах електриків, а їхній друг Валентин був студентом Чернігівського університету.

До слова, 10 червня Богдану та Євгену мало виповнитися по 18 років. Російські окупанти не дали хлопцям зустріти їхнє повноліття.

Діти ж просто йшли своїм селом. Але росіянам не потрібна причина, щоб убивати українців. Росіяни забрали життя у них, як і ще у сотень українських дітей,

– написала Аліна Боднар.

Нагадаємо, що за останніми даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 11 червня понад 779 дітей постраждали унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з них 287 – загинули.

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