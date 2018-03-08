Чернігівські лікарі креативно привітали жінок з 8 березня: яскраве відео
Медики Чернігівського обласного онкологічного диспансеру привітали колег та усіх українок зі святом 8 березня оригінальною музичною композицією.
Відповідне відео опублікували в Youtube.
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Так, у ролику чоловіча половина колективу онкодиспансера співає, танцює та дарує квіти жінкам.
"Вже весна у нас довкола і дівчата розквітають. І хірург, і гінеколог з 8 березня вітають. Ми вирішили заспівати чоловічим колективом, щоб усіх вас привітати небувалим креативом", – співають лікарі у відеокліпі.
Зазначимо, за один день, оригінальне привітання чернігівських медиків переглянуло понад 10 тисяч користувачів.
Джерело: 24 Канал
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