Чернігівські лікарі креативно привітали жінок з 8 березня: яскраве відео

Медики Чернігівського обласного онкологічного диспансеру привітали колег та усіх українок зі святом 8 березня оригінальною музичною композицією.

Відповідне відео опублікували в Youtube.

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Так, у ролику чоловіча половина колективу онкодиспансера співає, танцює та дарує квіти жінкам.

"Вже весна у нас довкола і дівчата розквітають. І хірург, і гінеколог з 8 березня вітають. Ми вирішили заспівати чоловічим колективом, щоб усіх вас привітати небувалим креативом", – співають лікарі у відеокліпі.

Зазначимо, за один день, оригінальне привітання чернігівських медиків переглянуло понад 10 тисяч користувачів.