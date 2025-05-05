Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутного автобуса. Про нього правоохоронці дізналися з соцмереж, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо

Поліцейські встановили, що у ході конфлікту водій вистрілив з пневматичного пістолета в ногу хлопцю. У лікарні у неповнолітнього діагностували забій.

За цим фактом слідчі поліції розслідують провадження: за статтею про незаконне поводження зі зброєю та умисне легке тілесне ушкодження.

У зловмисника вилучили зброю та направили на проведення експертних досліджень.

Нагадаємо, що у Подільському районі Києва сталася стрілянина на парковці між двома чоловіками. Також нещодавно у Кам'янському Дніпропетровської області чоловік стріляв з автомата, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.