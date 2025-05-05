У Чернігові водій автобуса стріляв у підлітка: поліція розслідує інцидент
- У Чернігові водій автобуса вистрілив у 17-річного хлопця з пневматичного пістолета під час конфлікту, хлопець отримав забій ноги.
- Поліція розслідує інцидент за фактами незаконного поводження зі зброєю та умисного легкого тілесного ушкодження.
У Чернігові стався конфлікт між водієм автобуса і 17-річним хлопцем. Чоловік поранив підлітака з пневматичного пістолета.
Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутного автобуса. Про нього правоохоронці дізналися з соцмереж, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
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Що відомо
Поліцейські встановили, що у ході конфлікту водій вистрілив з пневматичного пістолета в ногу хлопцю. У лікарні у неповнолітнього діагностували забій.
За цим фактом слідчі поліції розслідують провадження: за статтею про незаконне поводження зі зброєю та умисне легке тілесне ушкодження.
У зловмисника вилучили зброю та направили на проведення експертних досліджень.
Нагадаємо, що у Подільському районі Києва сталася стрілянина на парковці між двома чоловіками. Також нещодавно у Кам'янському Дніпропетровської області чоловік стріляв з автомата, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.