На Буковині засудили батька, який ґвалтував 3 власних доньок

У Чернівецькій області за ґрати відправили чоловіка, який ґвалтував власних доньок. Двоє дівчат – підлітки 11 та 13 років, а третій – лише 5 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

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На Буковині засудили батька-ґвалтівника

На Буковині до 15 років позбавлення волі засудили місцевого жителя Чернівецького району, який здійснював сексуальне насильство щодо дітей. Так, прокурори довели, що чоловік напідпитку ґвалтував трьох донечок.

У вироку суду мовиться, що одна з доньок обвинуваченого має групу інвалідності. Також відомо, що постраждалим від сексуально насильства дівчатам 13, 11 та 5 років. Під час судових засідань чоловік визнав свою провину та заявив, що шкодує про скоєне.

Відомо, що сім'я перебувала на обліку у місцевої Служби у справах дітей. Під час відвідування сім'ї комісія виявила в помешканні безлад, відсутність запасів продуктів і перебування дітей без нагляду дорослих.

Відтак, через невиконання батьками обов'язків щодо виховання дівчат вилучили з родини та перевели до притулку.

Раніше мешканця Обухівщини засуджено до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над 13-річною онукою. Під час розслідування виявилося, що чоловік ґвалтував дівчинку протягом 2019 – 2023 років.

