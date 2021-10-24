У Чернівцях п'яний молодик з кулаками накинувся на охоронця торгового центру. Він не погодився з тим, що йому зробили зауваження через розпивання алкоголю посеред вулиці.

Це трапилось орієнтовно о 23 годині вечора 23 жовтня біля торгового центру "Формаркет", що на вулиці Небесної сотні в Чернівцях. Про це повідомили у фейсбуці охоронного агентства "Тигр".

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У Чернівцях молодик накинувся на охоронців

Охоронці торгового центру помітили біля приміщення на лавочці двох молодиків, які розпивали алкоголь. Оскільки такі дії порушують законодавство та громадський порядок, працівники охорони зробили зауваження хлопцям. Їх попросили припинити правопорушення або покинути прилеглу територію "Формаркету" й пити алкоголь там, де це дозволено.

Проте молодики відреагували на зауваження агресивно, при цьому один із правопорушників вдарив охоронця. Після цього правопорушника затримали та передали працівникам поліції,

– розповіли у службі охорони.

Окрім того, охоронці викликали швидку, адже молодик "був у стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння та поводився вкрай агресивно".

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У охоронній службі розповіли, що "закінчилась ця історія тим, що прийшла мати хлопця і забрала його додому".

"Просимо батьків приділяти більше уваги вихованню своїх дітей і частіше цікавитись тим, де, з ким і як вони проводять вільний час!" – зауважили у "Тигрі".

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