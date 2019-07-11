Червнева спека і липневий холод: як погода вплине на ціну овочів

Червень і липень помінялись місцями. Зазвичай, перший місяць літа прохолодний та дощовий, другий – спекотний. Але – не цього року. Як погодні аномалії вплинуть на врожай овочів та що буде з цінами – 24 каналу розповіли експерти.

Овочевий тренд

Ціни на овочі неприємно дивують. Навіть зазвичай дешевий борщовий набір цього року суттєво здорожчав.

Як зауважила в коментарі 24 каналу науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Пашко, у червні-липні 2019 року на цінову динаміку більшості видів овочів впливають одразу два фактори: традиційне сезонне підвищення вартості, що характерне для кожного року, та аномальні погодні умови в Україні.

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Протягом 2019 року ціни на овочі борщового набору зросли на 45-73%. Середня по Україні ціна картоплі на продовольчих ринках у червні 2019 року складала 13,25 гривні за кіло, що на 57,2 % вище ніж у січні цього року і на 49 % – відносно до червня 2018 року. З картоплею ситуація така: ми виробляємо її дуже багато. Щоправда, 35-40% згниває, не дочекавшись нового врожаю. В Україні картоплі вирощується практично на чверть більше, ніж споживається. Все інше зникає в підвалах та льохах. Вартість цього овочу знижуватиметься, коли її почнуть масово копати, тобто не раніше серпня. Молода картопля вже дешевшає, хоча по справжньому молодою вона була в травні. Картоплі старого врожаю практично не залишилось.



Українці вміють вирощувати, але не зберігати врожаї / Фото 24 каналу

Вартість картоплі залежатиме від погоди: будуть сильні зливи – дорожчатиме, сухо й тепло – дешевшатиме. Ми максимально прив’язані до погодних умов. Якщо червень був неймовірно спекотний, то липень прохолодний,

– зазначає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Щодо ціни на капусту, то вона досягла 14,46 гривні за кіло. Це на 49,2% вище, ніж у січні 2019 року та на 44,3% більше порівняно із червнем минулого року.

Вартість моркви в середньому по Україні склала 20,39 гривні за кіло, буряка – 19,77 гривні. Цінове зростання на ці коренеплоди протягом 2019 року складало 55,8-72,8%, тоді як порівняно з червнем 2018 року вартість моркви зменшилася на 9,3%, а на буряк – зросла на 26,7%.

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Елітарна цибуля

Найдорожчим овочем борщового набору літа 2019 року є цибуля. На кінець червня її ціна досягла 24,77 гривні за кілограм. Це збільшення вартості протягом 2019 року на 44,9% і у 2,9 раза, ніж у червні 2018 році.

Захмарна вартість цибулі була спровокована тим, що в листопаді минулого року Україна дуже багато її експортувала і таким чином спустошила ринок. Цибуля, що підскочила у вартості на 200%, приїхала з Казахстану, тому й коштувала стільки ж, як у Європі. В цьому році її посадили багато, тому вона має демонструвати непогану рентабельність.

На думку Олега Пендзина, ціна цибулі знижуватиметься, оскільки за ту вартість, яка була, українці її купували дуже обережно. Безперечно, буде перевиробництво на ринку тому вона дешевшатиме.

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Загалом, здешевити овочі зможе лише урожай з півдня України, який очікується на ринках інших областей країни,

– впевнена Світлана Пашко.

Цінові стрибки

У нас цінові коливання на овочі достатньо серйозні: літом, у період їх масового надходження на ринок, цифри стрімко знижуються, згодом так само стрімко зростають.

В європейських країнах щорічна динаміка складає 1-1,5 %, у нас 50-100 %. Це свідчить – ми вміємо вирощувати, але не зберігати,

– зазначає Олег Пендзин.

На думку експерта, найближчим часом вартість борщового набору все ж потрошку зменшуватимуться. Це відбуватиметься незалежно від погодних умов: ціна серйозно підскочила в грудні тому їй є куди знижуватись.

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Маємо розуміти – є межа, до якої овочі можуть дешевшати. В будь-якому випадку цифри будуть вищі за минулорічні.



Цьогоріч не варто очікувати на дешеві овочі / Фото 24 каналу

Припускаю, як мінімум до середини серпня у нас ціни на овочі знижуватимуться: на щось більше, на щось – менше,

– додає Олег Пендзин.

Щоправда, спрогнозувати, скільки восени коштуватиме так званий борщовий набір, експерти не беруться. Все залежить від матінки природи. В Україні споживачі вже спостерігали за ситуацією, коли в першій половині літа були дощі, відповідно, спостерігались хороші перспективи врожаю, але ситуацію кардинально змінила серпнева спека, через яку городина "згоріла".

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Почались дощі, тому ранні сорти овочів коштують дорожче, ніж рік тому. Збір пізніх сортів картоплі, цибулі тощо відбуватиметься в кінці серпня – на початку вересня, а моркви, буряка – до середини жовтня, тоді й можна буде давати конкретніші прогнози,

– наголошує керівник департаменту аналітики гуртового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Таким чином, наразі ще рано думати про запаси на зиму, адже потрібно дочекатись збору врожаю, тоді й стане зрозуміло – що по чому.