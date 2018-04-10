Червона пляма на Юпітері невдовзі може зникнути

Найвідоміша буря Сонячної системи – червона пляма на Юпітері – існує вже декілька сотень років. Проте вчені помітили, що пляма почала зменшуватись і невдовзі взагалі може зникнути.

Про це повідомляє портал News UA.

Велика червона пляма Юпітера раніше була настільки великою, що могла вмістити в собі три Землі, проте тепер там залишилось місце тільки для однієї такої планети, як наша. Перші спостереження за бурею на газовому гіганті датуються 1600 роками. Вчені досі достеменно не знають чи це була саме та Велика пляма, про яку ми знаємо сьогодні. Вітри всередині плями можуть сягати до 643 кілометрів на годину.

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Зменшення бурі астрономи помітили в 1920 році, а з 2012 року зменшення бурі прискорилось. Наразі науковці намагаються зрозуміти, що стало причиною таких змін.

Згідно з комп’ютерними моделями, буря на Юпітері повинна залишатися стабільною, оскільки вітри, які її спричиняють врівноважені. Саме завдяки цьому пляма існувала протягом сотень років.

Пляма повинна просто залишатися одного розміру, якщо тільки якийсь зовнішній чинник не порушить цей баланс,

– наголосила дослідниця Центру космічних польотів Годдарда Емі Саймон.