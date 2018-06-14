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Червоні підошви тепер продаватиме лише Крістіан Лубутен

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Червоні підошви тепер продаватиме лише Крістіан Лубутен
Червоні підошви тепер продаватиме лише Крістіан Лубутен / Фото з відкритих джерел

Відомий французький дизайнер-модельєр Крістіан Лубутен виграв суд щодо ексклюзивного права на виготовлення та продаж червоної підошви у туфлях його бренду Christian Louboutin.

Про це повідомляють на Bloomberg.

Знамениті туфлі-"лубутени" тепер захищені авторським правом дизайнера, оскільки через популярність марки багато шахраїв та фабрик користувались цим фірмовим знаком і повторювали стиль туфель Лубутена.

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Відтепер червона підошва офіційно визнана товарним знаком компанії Christian Louboutin на всій території Європи.

"У вівторок, 12 червня, суд Євросоюзу підтвердив, що французький дизайнер взуття Крістіан Лубутен має ексклюзивне право на знамениті червоні підошви жіночих "лодочок" і визнав, що "колір може розглядатися як фірмовий торговий знак", – йдеться в офіційному повідомленні.


Крістіан Лубутен з туфлями з червоною підошвою

Над здобуттям такого ексклюзивного права бренд Christian Louboutin боровся цілих шість років. Варто додати, що туфлі модної марки полюбляють носити такі зірки як Кеті Перрі, Ріта Ора, Лілі Колінз, Кім Кардашян, Блейк Лайвлі та багато інших.


Кеті Перрі


Ріта Ора


Кім Кардашян


Блейк Лайвлі

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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