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Фільм "Червоний горобець": трейлер та сюжет трилера про російську шпигунку

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Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера
Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера / 24 Канал

"Червоний горобець" (англ. Red Sparrow) – американський шпигунський трилер режисера Френсіса Лоренса Прем'єра в Україні відбулася 1 березня 2018 року. Стрічка розповідає про російську шпигунку (Дженніфер Лоуренс), яка має звабити американського агента (Джоел Едгертон).

Події фільму "Червоний горобець" розгортаються у Москві, де Домініка Єгорова (Дженніфер Лоуренс) працює балериною Великого театру, яка під час роботи невдало падає і ламає гомілку. З такою травмою вона більше ніколи не зможе повернутись на сцену.

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Єгоровій запропонував її дядько, який працював у спецслужбах, пройти короткий курс навчання у так званій "Школі горобців" – таємній установі, де готують особливий вид шпигунів. Вони добувають інформацію не вбивствами, а через ліжко. В обмін на це – їй пропонують знайти найкращого лікаря для її мами. І Домініка погодилась.

Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера
Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера

Але методи навчання в "школі" – звірячі, садистські, принизливі і дуже жорстокі. Домініка не тільки пройшла курс, але і стала кращим Горобцем, якого тільки випускала програма.

Пройшовши курс молодого бійця і продемонструвавши серйозний талант по частині зваблення, колишня балерина приступає до свого першого завдання: вийти на американського агента Натаніеля Неша і через нього дізнатися ім'я того самого високопоставленого інформатора. Та замість того, щоб холоднокровно виконати свою роботу, Домініка закохується. А стосунки між розвідниками загрожують безпеці обох країн.

Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера
Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера

Режисер повністю проігнорував сучасність і помістив своїх героїв в декорації минулого – радянського, європейського, "црушного". Особливої уваги заслуговує інтер'єр квартири Домініки Єгорової, виконаний у стилі багатого "совка", аналогові телефони, "Школа горобців", у якій явно не чули про те, що на дворі двадцять перше століття.

Фільм є екранізацією однойменного роману Джейсона Метьюза, який свого часу був діючим агентом ЦРУ.

Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера
Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилера

Головну роль у картині виконала Дженніфер Лоуренс. Також у фільмі зіграли: Джоел Едгертон, Кіран Хайндс, Джеремі Айронс, Мері-Луїз Паркер.ї

Червоний горобець: трейлер дивитись онлайн

Теги: LifeStyle Новини України Кіно Голлівуд Дженніфер Лоуренс
Джерело: 24 Канал
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