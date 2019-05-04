12:11
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Червоний Хрест передав на окупований Донбас гуманітарну допомогу

      52 Читать новость на русском
      Червоний Хрест передав на окупований Донбас гуманітарну допомогу
      Червоний Хрест передав на окупований Донбас гуманітарну допомогу / Фото з відкритих джерел

      Міжнародний комітет Червоного Хреста направив мешканцям Донецької області гуманітарний вантаж з продуктових і гігієнічних наборів.

      Загальна маса гуманітарної допомоги понад 95 тонн, повідомляє Державна прикордонна служба України.

      Читайте також: Українські бійці жорстко відповіли на обстріли бойовиків на Донбасі: є жертви

      Червоний Хрест направив 5 автомобілів через КПВВ "Новотроїцьке".

      Загалом у відомстві додали, що загальний пасажиро-транспортний потік на лінії зіткнення у районі ООС дещо збільшився. Всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 44,2 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.

      В ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Багато країн уже пожертвували чималу суму.

      Представники делегацій Швеції та Литви у своїх виступах повідомили, що їхні уряди вже внесли кошти до фонду. Уряд Швеції пожертвував 1 мільйон доларів.

      Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі за 5 років?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      окупований донбас україна росія війна на донбасі луганськ донецьк
      Окуповані Росією території на Донбасі

      blog_ava
      Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      сьогодні
      3259
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Новини Донецька ООН Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сьогодні , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 134
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сьогодні , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2194
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 травня , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 1064
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 травня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 750
      Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      3 травня , 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      Уляна Корицька 878
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук