Червоний Хрест передав на окупований Донбас гуманітарну допомогу

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив мешканцям Донецької області гуманітарний вантаж з продуктових і гігієнічних наборів.

Загальна маса гуманітарної допомоги понад 95 тонн, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Червоний Хрест направив 5 автомобілів через КПВВ "Новотроїцьке".

Загалом у відомстві додали, що загальний пасажиро-транспортний потік на лінії зіткнення у районі ООС дещо збільшився. Всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 44,2 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.

В ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Багато країн уже пожертвували чималу суму.

Представники делегацій Швеції та Литви у своїх виступах повідомили, що їхні уряди вже внесли кошти до фонду. Уряд Швеції пожертвував 1 мільйон доларів.

Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі за 5 років?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.



Окуповані Росією території на Донбасі