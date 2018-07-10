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Телеканал новин 24 Новини Краса

Червоний манікюр: 10 цікавих ідей

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Червоний манікюр
Червоний манікюр / Фото з Instagram

Червоний манікюр один з найпопулярніших і це не дивно, адже він насичений і при цьому універсальний.

А якщо вам набрид просто червоний манікюр, тоді додайте до нього якоїсь цікавинки. Майстри манікюру з усього світу пропонують свої варіанти оригінального покриття, а ви обирайте, який вам більше до душі.

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Пропонуємо добірку 10 ідей з червоним манікюром:

 

Допис, поширений Ash Crowe (@astrowifey)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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