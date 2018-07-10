Червоний манікюр: 10 цікавих ідей
Червоний манікюр один з найпопулярніших і це не дивно, адже він насичений і при цьому універсальний.
А якщо вам набрид просто червоний манікюр, тоді додайте до нього якоїсь цікавинки. Майстри манікюру з усього світу пропонують свої варіанти оригінального покриття, а ви обирайте, який вам більше до душі.
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Пропонуємо добірку 10 ідей з червоним манікюром:
Джерело: 24 Канал
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