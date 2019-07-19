Червоний стане ще червонішим: як зміниться головний корпус університету Шевченка – фото
Головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка оновлюють до початку нового навчального року.
До 1 вересня червоний корпус стане ще яскравішим, ніж був дотепер.
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Зараз тривають роботи з перефарбування фасаду. Візуально помітно, що новий відтінок червоного буде більш яскравим, ніж був дотепер, повідомляють журналісти 24 каналу.
Червоний корпус Університету Шевченка перефарбовують: дивіться фото
Усі фото: Олена Кандяк / 24 канал
Що відомо про червоний корпус університету Шевченка?
Це головний і найстаріший корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, збудований у стилі класицизму у 1837-1843 роках за проектом італійського архітектора Вінченцо Беретті.
Будівля розташована на вулиці Володимирській у Києві. У перші роки після будівництва фасад будівлі головного корпусу не був червоного кольору – спершу зовнішні стіни будівлі були білими.
У перші роки фасад головного корпусу був білого кольору / Ілюстрація
Згодом фасад повністю перефарбували у коричнувато-червоний колір.
Раніше біля головного корпусу університету Шевченка розібрали частину історичної паркану ХIХ століття. Нерухомість 24 показувала, як це виглядало.