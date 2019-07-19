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      Червоний стане ще червонішим: як зміниться головний корпус університету Шевченка – фото

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      Червоний корпус університету Шевченка змінить відтінок
      Червоний корпус університету Шевченка змінить відтінок / Getty images

      Головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка оновлюють до початку нового навчального року.

      До 1 вересня червоний корпус стане ще яскравішим, ніж був дотепер.

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      Зараз тривають роботи з перефарбування фасаду. Візуально помітно, що новий відтінок червоного буде більш яскравим, ніж був дотепер, повідомляють журналісти 24 каналу.

      Червоний корпус Університету Шевченка перефарбовують: дивіться фото

       

      Усі фото: Олена Кандяк / 24 канал

      Що відомо про червоний корпус університету Шевченка?

      Це головний і найстаріший корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, збудований у стилі класицизму у 1837-1843 роках за проектом італійського архітектора Вінченцо Беретті.

      Будівля розташована на вулиці Володимирській у Києві. У перші роки після будівництва фасад будівлі головного корпусу не був червоного кольору – спершу зовнішні стіни будівлі були білими.

      Київський унівеситет Червоний корпус білий фасад
      У перші роки фасад головного корпусу був білого кольору / Ілюстрація

      Згодом фасад повністю перефарбували у коричнувато-червоний колір.

      Раніше біля головного корпусу університету Шевченка розібрали частину історичної паркану ХIХ століття. Нерухомість 24 показувала, як це виглядало.

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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво Історія Новини нерухомості Новини Києва Реконструкція Освіта
      Джерело: 24 канал
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