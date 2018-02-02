21:31
2 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін в
Вєсті Кремля
23:41, 1 лютого
Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA
20:58, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Червоно-чорний прапор поруч з державним: у Тернополі відповіли на резонансний закон Польщі

18:19, сьогодні 3426 Читать новость на русском
Червоно-чорний прапор у Тернополі тепер вивішуватимуть разом з синьо-жовтим
Червоно-чорний прапор у Тернополі тепер вивішуватимуть разом з синьо-жовтим / Фото із відкритих джерел

Тернопільська міська рада ухвалила рішення піднімати червоно-чорний прапор разом з державним у відповідь на резонансний закон про Інститут національної пам’яті, який напередодні ухвалили у Польщі.

Таке рішення було прийнято з ініціативи міського голови Сергія Надала у п’ятницю, 2 лютого.

Читайте також: Через скандальний закон Польща зіпсувала відносини не лише з Україною

Відтепер під час урочистих та святкових заходів на державних будівлях і комунальних установах одночасно з жовто-блакитним прапором будуть обов'язково піднімати прапор національної революції – червоно-чорний, інформує сайт міськради.

Мер Тернополя Сергій Надал запевнив, що попри прийняття цього закону, Польща, як і раніше, залишиться партнером Тернополя, нагадавши, що сім польських міст є офіційними містами-побратимами.

Тернопіль завжди мав прекрасні партнерські відносини з польськими містами ... Переконаний, що жодне політичне рішення не може переписати героїчні сторінки нашої історії. Цим рішенням ми демонструємо, що не дозволимо іншим країнам переписувати сторінки нашої історії. І ще раз офіційно стверджуємо на міському рівні повагу до наших героїв і їх внесок в боротьбу за незалежність України,
– наголосив мер міста.

Нагадаємо, закон, який напередодні ухвалив Сейм, вночі 1 лютого підтримав Сенат. Президент Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею і висловив стурбованість.

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Скандал Законодавство УПА Тернопіль
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 21:03 "Довга рука нашої армії": коли і куди полетять українські ракети
Катерина Петренко 582
Готівковий курс валют 2 лютого: євро знову лізе вгору
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 2 лютого: євро знову лізе вгору
401
сьогодні, 20:02 "Бандерівський" закон: як Україні вийти переможцем із ситуації
Яніна Ткачук 846
Історична недоторканність у законі, або Як Польща спалює мости з Україною, США та Ізраїлем
сьогодні, 19:00 Історична недоторканність у законі, або Як Польща спалює мости з Україною, США та Ізраїлем
Борис Немировський 1044
Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
сьогодні, 18:00 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 462
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Київську вулицю заливає окропом
4 січня , 17:05
Чи вигідно Україні організовувати змагання Ліги Чемпіонів у Києві
 14 грудня 2017 , 00:15
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук