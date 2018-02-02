Червоно-чорний прапор поруч з державним: у Тернополі відповіли на резонансний закон Польщі

Тернопільська міська рада ухвалила рішення піднімати червоно-чорний прапор разом з державним у відповідь на резонансний закон про Інститут національної пам’яті, який напередодні ухвалили у Польщі.

Таке рішення було прийнято з ініціативи міського голови Сергія Надала у п’ятницю, 2 лютого.

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Відтепер під час урочистих та святкових заходів на державних будівлях і комунальних установах одночасно з жовто-блакитним прапором будуть обов'язково піднімати прапор національної революції – червоно-чорний, інформує сайт міськради.

Мер Тернополя Сергій Надал запевнив, що попри прийняття цього закону, Польща, як і раніше, залишиться партнером Тернополя, нагадавши, що сім польських міст є офіційними містами-побратимами.

Тернопіль завжди мав прекрасні партнерські відносини з польськими містами ... Переконаний, що жодне політичне рішення не може переписати героїчні сторінки нашої історії. Цим рішенням ми демонструємо, що не дозволимо іншим країнам переписувати сторінки нашої історії. І ще раз офіційно стверджуємо на міському рівні повагу до наших героїв і їх внесок в боротьбу за незалежність України,

– наголосив мер міста.

Нагадаємо, закон, який напередодні ухвалив Сейм, вночі 1 лютого підтримав Сенат. Президент Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею і висловив стурбованість.