Червоний з чорним: що особливого в новому бізнес-кампусі в інноваційому парку Києва

В інноваційному парку UNIT.City у Києві відкрився бізнес-центр площею майже 17 тисяч метрів квадратних.

Інноваційний парк запустили ще у квітні 2017-му році, а на початку 2019-го тут запустили 6-поверховий бізнес-кампус B12.

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Будівлю збудували з нуля за рік. The Village Україна та AIN.UA показали, як виглядає щойно відкрита будівля.



6-поверховий бізнес-кампус збудували за рік

Новий бізнес-кампус площею 16900 метрів квадратних (12 тис м кв здають в оренду) зможе вміщувати до 10 тисяч відвідувачів щомісяця. У ньому передбачено 1000 робочих місць.

На першому поверсі облаштували велику конференц-залу на 400 місць. Всередині знайшли також місце для великої зали очікування з живою стіною.

Однією з особливостей нового кампусу є частина фасаду у яскраво-червоному кольорі, яка виділяється на фоні решти дзеркального покриття.

Нова будівля є екологічною, відповідає стандарту "зеленого будівництва" і дає можливість економити світло та воду.

Новий бізнес-кампус відкрили в інноваційному парку у Києві: дивіться відео

Що відомо про UNIT.City у Києві?Це перший в Україні інноваційний парк, розташований у Києві між станціями метро "Дорогожичі" та "Лук’янівська". На його території розташовані коворкінги, лабораторії, бізнес-кампуси, IT-школа, передбачені також ресторани, спорткомплекс і зона відпочинку.