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      Чеська авіакомпанія поновить рейси до одного з українських міст

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      Чеська авіакомпанія поновить рейси до Одеси
      Чеська авіакомпанія поновить рейси до Одеси / Фото з відкритих джерел

      Від травня авіакомпанія Czech Airlines знову виконуватиме рейси за маршрутом Одеса – Прага. Літати до чеської столиці можна буде до чотирьох разів на тиждень

      Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Одеса".

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      Там повідомляють, що перший рейс з Праги до Одеси відправиться 30 травня.

      Він виконуватиметься двічі на тиждень: щопонеділка та щосереди. З 17 червня у розкладі з’явиться суботній рейс, а з 1 липня – рейс, що виконуватиметься щосереди. Час вильоту – 22:45 за місцевим часом,
      – йдеться в публікації.

      З Одеси літак відправлятиметься щовівторка та щоп’ятниці. Вже з 18 червня рейс здійснюватимуть також у неділю, а з 2 липня – і кожного четверга. Час вильоту – 05:00 за місцевим часом.

      До слова, мальтійська авіакомпанія Air Malta планує збільшити кількість прямих рейсів на літній період до України. У компанії планують ввести додаткові рейси вже з 26 квітня.

       

      Теги: Новини політики Новини України авіація Чехія Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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