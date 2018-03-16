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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Чеська біатлоністка Коукалова таки завершує кар’єру, – ЗМІ

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Габріела Коукалова влітку оголосить про завершення кар'єри
Габріела Коукалова влітку оголосить про завершення кар'єри / Getty images

Титулована чеська біатлоністка, дворазова чемпіонка світу та призерка Зимових Олімпійських ігор 2014 Габріела Коукалова після року перерви вирішила завершити кар'єру.

Про те, що 28-річна олімпійська призерка після вимушено пропущеного сезону через проблеми зі здоров'ям таки завершить біатлонну кар'єру повідомив відомий чеський журналіст та телекоментатор Павел Новотни.

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Він авторитетно заявив, що Коукалова після паузи більше не повернеться.

Журналіста цитує чеське видання Aha.

Тішить, скільки в мережі "знаючих" про ситуацію з Коукаловою. А хочете правду? По-перше, у неї була булімія, але зараз все позаду. Друге – вона справді не тренувалася майже все минуле міжсезоння. По-третє, у неї були не найкращі стосунки з партнерками по команді і четверте – наступної зими вона не повернеться. Вона взагалі більше не повернеться. Про завершення кар'єри буде оголошено влітку,
– сказав Новотни.

Хто така Габріела Кокулова? Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор у Сочі. У сезоні 2015/2016 вона здобула Великий кришталевий глобус, ставши лідеркою загального заліку серед жінок. Тоді вона завоювала також малі кришталеві глобуси в спринті, переслідуванні та мас-старті.

За підсумками сезону 2016/2017 років Коукалова зберегла за собою малі кришталеві глобуси в спринті та мас-старті, проте вже поступилась лідерством у загальному заліку.

В сезоні 2017/2018 Коукалова через проблеми зі здоров'ям не брала участі у жодній з гонок і не поїхала на Олімпійські ігри у Пхьончхан.

Теги: Чехія Новини біатлону Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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