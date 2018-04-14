Чеський наземний лоукост відкриває рейси до Праги з двох українських міст

Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запускає рейс з Ужгорода та Мукачева до Праги. Ціна найдешевшого квитка становитиме приблизно 19 євро.

Про це пише RegioJet.

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Сполучення між Закарпаттям і Прагою відбудеться спершу автобусом, а потім з пересадкою у словацькому місті Кошице. Звідти пасажири їхатимуть фірмовим поїздом компанії.

Вартість на спільні вагони становитиме 22 євро 10 центів, проте є ще можливість купити дешевші квитки на інші вагони. Їхня ціна – 18 євро 50 центів.

Придбати квитки можна в Інтернеті і безпосередньо в автобусі. Із Ужгорода та Мукачева перевезення відбуватимуть на партнерських автобусах з відповідною позначкою.

Нагадаємо, українцям обіцяють потяг, який курсуватиме напрямком Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига. Вартість квитка купейним вагоном до Риги буде становити близько 1855 гривень (59 євро).