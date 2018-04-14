16:14
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Чеський наземний лоукост відкриває рейси до Праги з двох українських міст

1576 Читать новость на русском
Чеський лоукост відкриває рейси до Праги з Ужгорода і Мукачева
Чеський лоукост відкриває рейси до Праги з Ужгорода і Мукачева / GettyImages

Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запускає рейс з Ужгорода та Мукачева до Праги. Ціна найдешевшого квитка становитиме приблизно 19 євро.

Про це пише RegioJet.

Читайте також: "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на травневі свята: перелік та напрямки

Сполучення між Закарпаттям і Прагою відбудеться спершу автобусом, а потім з пересадкою у словацькому місті Кошице. Звідти пасажири їхатимуть фірмовим поїздом компанії.

Вартість на спільні вагони становитиме 22 євро 10 центів, проте є ще можливість купити дешевші квитки на інші вагони. Їхня ціна – 18 євро 50 центів.

Придбати квитки можна в Інтернеті і безпосередньо в автобусі. Із Ужгорода та Мукачева перевезення відбуватимуть на партнерських автобусах з відповідною позначкою.

Нагадаємо, українцям обіцяють потяг, який курсуватиме напрямком Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига. Вартість квитка купейним вагоном до Риги буде становити близько 1855 гривень (59 євро).

Теги: Новини України Чехія Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
сьогодні, 16:08 Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
Николай Воробьев 70
Справжня війна починається зненацька
сьогодні, 14:59 Справжня війна починається зненацька
Блог Медіа 2075
ТОП-5 навушників, які можуть підвищити продуктивність на роботі
сьогодні, 14:03 ТОП-5 навушників, які можуть підвищити продуктивність на роботі
Михайло Года 456
О пользе
сьогодні, 12:01 О пользе "зрады": кто играет ключевую роль в судьбе Украины
Юрій Бутусов 1166
Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
сьогодні, 08:40 Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
Ольга Черненко 1952
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук