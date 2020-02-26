Чесна приватизація ОГХК може не відбутися

Об'єднану гірничо-хімічну компанію можуть приватизувати в інтересах Glencore International.

Саме її співробітника з 23-річним стажем Тетяну Гогенко, Фонд держмайна призначив радником нового в.о глави ОГХК Михайла Макарова.

Про призначення йдеться в повідомленні ФДМ.

Як випливає з релізу ФДМ, призначені радники будуть підключені до роботи з іншим радником – з приватизації – "БДО Корпоративні фінанси", який буде визначати умови продажу і стартову вартість ОГХК.

"Новій команді належить провести аудит ОГХК і разом з радником з приватизації BDO & KPMG Baker McKenzi підготувати повне розкриття інформації щодо компанії", – сказав глава ФДМ Дмитро Сенниченко.

За даними економічного журналіста Сергія Лямцева, другий радник Пітер Девіс також пов'язаний з Glencore.

Блогер вважає, що це призначення має всі ознаки корупційної змови.

"Постає питання, якого біса пускати людей з потенційного покупця ОГХК оптимізувати фінанси і процеси перед приватизацією? Щоб оптимізувати витрати за рахунок держави ще до того, як ОГКХ куплять?", – пише він у своєму блозі.

Glencore, у свою чергу, зав'язаний з російським бізнесом: йому належать частки в Русалі і "Роснафти".

Новий же в.о. ОГХК Макаров до призначення працював помічником у депутата "Опозиційної платформи – За Життя" Віктора Медведчука.

Таким чином, кадрова діяльність ФДМ по ОГХК звужує можливості участі потенційних інвесторів у майбутній приватизації.

Як повідомлялося, 19 лютого Кабмін з другої спроби призначив в.о. глави ОГХК президента Української федерації фігурного катання на ковзанах Михайла Макарова.

Перший раз розпорядження Кабміну про це з'явилося на урядовому порталі 6 лютого, але потім пропало.