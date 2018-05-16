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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чесно кажучи, я "зазвизділась", – Марта Костюк гостро відреагувала на свої поразки

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Марта Костюк
Марта Костюк

15-річна українська тенісистка після доволі вдалого виступу на Australian Open, коли вона дійшла до третього раунду, непогано показала себе на змаганнях у Штутгарті, де на рівних змагалася з сьомою ракеткою світу Каролін Гарсія. Однак після цього послідували дві поразки – у кваліфікації у Празі та у першому колі Мадриду.

При цьому у кваліфікації турніру українка, яка є на 130 місці у світовому рейтингу, поступилася 211-ій Єлені Русе, хоча перший сет вона виграла, але третій повністю провалила.

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"Коли я грала у кваліфікації у Празі, перший сет я виграла, і ходила така "на понтах". Виходить другий сет я почала грати, але вже було пізно. Я "зазвизділась". Але не у тому плані, що я себе там вела, що всі ніхто. А в плані, що коли в мене були проблеми у матчі, наприклад з Ларою Аррубаррена-Весіно (матч у Мадриді, – 24), я просто не захотіла їх вирішувати, тому що хто я, а хто вона, щоб щось вирішувати", – зізналася Марта Костюк.

 

Теги: Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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