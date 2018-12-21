Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа

Причина отставки Мэтиса известна – он выступает против вывода американских войск из Сирии. Также Трамп собирается выводить войска из Афганистана. Мэттис считает, что кризис в этих странах не завершен, и американская армия входила в Сирию не для того, чтобы победить ИГИЛ. США зашли в Сирию, чтобы спасти от уничтожения сирийцев, которые выступили против режима Асада, чтобы не позволить России и Ирану захватить эту землю и построить свой марионеточный режим, благоприятный для террористов "Хезболлах" и других террористических организаций. Пока российские и иранские террористы в Сирии, война с терроризмом там не закончена. Кроме того, как обеспечить безопасность северных и восточных районов Сирии, которые защищали американцы? Именно Мэттис дал приказ уничтожить российские войска, которые пытались захватить нефтеперерабатывающий район в Хишаме.

Война будет продолжена, и значит, вывод войск не позволит решить проблему – американцам придется вернуться, вот только будет множество жертв и много крови будет пролито.

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Не думаю, что Трамп не понимает опасных последствий вывода войск из Сирии и Афганистана. Судя по всему, Трамп думает, что завершение войны и вывод войск позволит ему упрочить свои внутриполитические позиции накануне будущих президентских выборов в США. Другой логики здесь нет – ведь война с терроризмом продолжается, и вывод американских войск приведет к эскалации насилия.

Но какой же значимый поступок Мэттиса с точки зрения воинской чести!

Джеймс Мэттис не имел права по закону занимать пост министра обороны, потому что он только ушел в отставку, а по американским законам должно пройти семь лет после отставки, чтобы военный смог стать министром обороны. Но ради Мэттиса конгресс и сенат США изменили закон и сократили срок! Тогода Мэттис стал министром. Его авторитет в армии настолько высок, что назначение получило полную политическую поддержку. Трамп назначил на пост министра самостоятельную личность, человека, способного смотреть в будущее, определять приоритеты, вести за собой, и это решение во многом усилило президента.

И Мэттис полностью оправдал ожидания. Он огласил о проведении современной реформы вооруженных сил США, которая глобально меняла бы облик американской армии, и поднимала бы значение пехоты на самый высокий уровень. Мэттис резко повысил эффективность применения американских сил во всем мире. С минимальными потерями США взяли под контроль четверть Сирии, продолжают контролировать Ирак и Афганистан, вести глобальную войну с террором.

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Надо понимать – "кровожадный" Мэттис на самом деле сторонник строго дозированного и точного применения силы. Когда он командовал американскими войсками в Ираке, во время штурмов Фаллуджи и других городов он не сносил все подряд авиацией и артиллерией, а применял переговоры, подкуп, агитацию, гуманитарные и информационные методы. Эта концепция "войны трех кварталов". То есть Мэттис это не застегнутый вояка, которые только и хочет что-то крушить, это современно мыслящий военный инноватор. Недаром в ВС США он возглавлял командование развития Корпуса морской пехоты и Объединенное командование по трансформациям.

И вот прошло меньше двух лет – и Мэттис уходит в отставку! Уходит, несмотря на такую блестящую карьеру! Уходит, потому что отказ от войны, когда она продолжается – это поражение. Это ошибка, которую потом придется исправлять. Ошибка Трампа, которые теряет в своей команде настоящего бойца. Уходит из-за принципов, из-за понятия офицерской чести, когда он как военный не хочет брать на себя ответственность и покрывать своим авторитетом ошибки политического руководства! Честь важнее политической карьеры.

Это очень благородный поступок. Жизнь и действия Мэттиса, его решения в качестве министра обороны, его отставка – это требует внимательного изучения и осмысления. Надеюсь, Мэттис этим решением не заканчивает политическую карьеру, а наоборот – делает новый шаг.

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