Четверо іноземців з ножем напали на таксиста у Києві та викрали його авто

У Києві четверо невідомих осіб кілька разів вдарили ножем таксистка, після чого зловмисники залишили пораненого киянина на вулиці, заволоділи його "Toyota Camry" та втекли. Потерпілого із ножовими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Інформацію щодо заволодіння транспортним засобом негайно передали всім патрулям. Вже за годину поліцейські зупинили схожий за описом автомобіль на виїзді з Києва. Водій розповів оперативникам, що авто йому не належить. Також він додав, що йому зателефонував товариш та попросив перевезти машину у село Глеваху, що у Київській області, повідомили у поліції.

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Під час відпрацювання інформації, працівники карного розшуку Святошинського управління поліції встановили, що до заволодіння іномарки причетні троє осіб.

Знайти викрадене авто вдалося вже на виїзді з Києва

Після встановлення їх місця знаходження правоохоронці затримали правопорушників. Ними виявились іноземці – 1972, 1982 та 1986 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались. Одному із чоловіків інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Також внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі.

Зловмисників перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.