Четверо українських стронгменів встановили рекорд України: сильне відео

Українські стронгмени встановили силовий рекорд. Четверо спортсменів синхронно протягли 4 вантажівки вагою по майже 9 тонн кожна.

Артем Ушенко, Сергій Пономарьов, Павло Гайша та Олексій Новіков. Четверо українських стронгменів проти чотирьох вантажівок загальною вагою 35 тонн.

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Подолати залізних ваговиків спортсмени вирішили командно. Всі вантажівки зчепили між собою, а тягнули хлопці їх лише силою рук, як у вправі "Арм-овер-арм". Самі хлопці ж не зрушили з місця.

"Арм-овер-арм" в перекладі означає "рука за рукою". Саме таким способом хлопці, переставляючи руку одна за однією на канаті, і тягнуть. Переставив – тягнуть, переставив – тягнуть,

– зазначив почесний президент федерації стронгмену України Василь Вірастюк.

Стронгмени зізнаються: до рекорду тренувались лише в спортзалі.

За встановленням рекорду слідкували представники Книги рекордів України. Кажуть, у цьому випадку, проблем з підтвердженням й бути не може – вага така, що не змахлюєш.

Дистанцію у 20 метрів 20 сантиметрів богатирі лише силою рук здолали за 35 секунд.

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Подібні рекорди в Україні вже встановлювали. Та унікальність цього – в командному підході і у сумарній вазі автомобілів. Тепер цей результат буде зафіксований у Книзі рекордів України.