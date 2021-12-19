Четвертий день без помаранчевих зон: актуальні дані МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинне зонування в Україні. Згідно з даними, ситуація з коронавірусом стабілізувалась.

Актуальна карта адаптивного карантину

Зокрема, четвертий день поспіль немає регіонів в помаранчевій зоні. Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у червоній, решта 17 регіонів – у жовтій зоні.

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Червона зона:

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Черкаська область

Чернігівська область

Жовта зона:

Київ

Дніпропетровська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Полтавська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Чернівецька область

Донецька область

Вінницька область

Хмельницька область

Закарпатська область

Одеська область

Показники захворюваності

В Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Найвищі показники рівня захворюваності наразі у Києві – 517 при показнику 75 на 100 тисяч населення та у Волинській області –503, найнижчий – у Херсонській – 118.

Показники госпіталізації

Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій – 21,7.

У Києві цей показник становить 32, 4.

Щодо завантаженості ліжок з киснем, то наразі найвищий показник зафіксували у Закарпатській області – 45,8% при показнику 65%.

Найнижчий – у Запорізькій і Херсонській областях (на рівні 20 % у кожній з цих областей).

Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ