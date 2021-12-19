Четвертий день без помаранчевих зон: актуальні дані МОЗ
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило карантинне зонування в Україні. Згідно з даними, ситуація з коронавірусом стабілізувалась.
Актуальна карта адаптивного карантину
Зокрема, четвертий день поспіль немає регіонів в помаранчевій зоні. Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у червоній, решта 17 регіонів – у жовтій зоні.
Увага Різкий спад: в Україні понад 3 тисячі випадків COVID-19
Червона зона:
- Волинська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Черкаська область
- Чернігівська область
Жовта зона:
- Київ
- Дніпропетровська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернівецька область
- Донецька область
- Вінницька область
- Хмельницька область
- Закарпатська область
- Одеська область
Показники захворюваності
Найвищі показники рівня захворюваності наразі у Києві – 517 при показнику 75 на 100 тисяч населення та у Волинській області –503, найнижчий – у Херсонській – 118.
Показники госпіталізації
Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій – 21,7.
У Києві цей показник становить 32, 4.
Щодо завантаженості ліжок з киснем, то наразі найвищий показник зафіксували у Закарпатській області – 45,8% при показнику 65%.
Найнижчий – у Запорізькій і Херсонській областях (на рівні 20 % у кожній з цих областей).
Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ