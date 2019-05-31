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      Чи арештують майно російських банків в Україні: рішення Верховного Суду

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      Суд відмовився арештовувати нерухомість "дочок" російських банків в Україні
      Суд відмовився арештовувати нерухомість "дочок" російських банків в Україні / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Верховний Суд відхилив скаргу приватного виконавця і не змінював рішення Апеляційного суду Києва. Тими рішеннями суд наказав зняти арешт рухомого та нерухомого майна банків "Сбербанк", "ВТБ Банк" і "Промінвестбанк", які є філіалами аналогічних російських банків. Арештувати майно банків мали за позовом Ігоря Коломойського.

      Постанови Верховного Суду опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень.

      Читайте також: "Приватбанк" можуть знову визнати неплатоспроможним

      Міжнародний позов компаній Коломойського

      "Приватбанк", який до 2016 року був у власності Ігоря Коломойського, і ще 18 компаній, які також пов'язують з Ігорем Коломойським, втратили нерухомість в Криму після його анексії Росією.

      У червні 2015 року ці компанії подали до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі позов проти РФ – на підставі міжурядової угоди 1998 року про захист інвестицій.

      Гаазький арбітраж 2 травня 2018 року ухвалив рішення на користь позивачів. 130,5 мільйона доларів плюс відсотки (ще приблизно 20 мільйонів доларів) мали бути стягнуті з Російської Федерації як компенсація за нерухоме майно, відібране в Криму.

      Суперечливі рішення Апеляційного суду Києва

      У серпні 2018 року позивачі звернулися до Апеляційного суду Києва з приводу виконання рішення Міжнародного суду. Зокрема, просили накласти арешт на акції "Промінвестбанку", "Сбербанку" та "ВТБ Банку", кінцевим бенефіціаром яких є Росія та російські банки. Також суд мав би заборонити операції з майном зазначених банків.

      5 вересня та 25 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва задовольнив заяви позивачів та дозволив виконати рішення Гаазького арбітражу. До справи взявся приватний виконавець, який і наклав арешт на майно та акції зазначених банків.

      Зняття арешту і рішення Верховного суду

      20 листопада 2018 року Апеляційний суд Києва зняв арешт з усього рухомого та нерухомого майна "Сбербанку" на його ж вимогу. 6 грудня суд ухвалив аналогічне рішення щодо "ВТБ банку" та "Промінвестбанку". 

      Суд пояснив рішення: мовляв, боржником у цій справі є Російська Федерація, а не банки з російським капіталом. Та і приватний виконавець не може бути виконавцем судового рішення, боржником за яким є держава.

      25 січня 2019 року Верховний суд відхилив апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва щодо дозволу виконати рішення Гаазького арбітражу. А 18 квітня відмовився задовольнити скаргу приватного виконавця на рішення про скасування арешту майна банків. І таким чином ВС став на бік Апеляційного суду і визнав його аргументи.

      Що відомо про банки-фігуранти справи?

      "ВТБ Банк", раніше – банк "Мрія": засновано в 1992 році, основним акціонером був російський "ВТБ". НБУ 18 грудня 2018 року відкликав банківську ліцензію та ухвалив рішення про ліквідацію "ВТБ Банку".

      "Сбербанк", раніше – дочірній банк "Сбербанку" Росії, а до цього – банк "НРБ": заснований у 2001 році, єдиним власником є "Сбербанк" Росії. Станом на 1 квітня 2019 року із загальними активами у понад 65 мільярдів гривень був на 7 місці серед 77 банків, що працювали в Україні.

      "Промінвестбанк": засновано в 1992 році, 99,7% акції перебувають у власності російського банку "Внешэкономбанк". Із загальними активами у понад 47 мільярдів гривень посідав 10 місце серед 77 банків, що працювали в Україні на той момент.

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      Теги: Україна – Росія Новини нерухомості Банки Ігор Коломойський Верховний суд України Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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