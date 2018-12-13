Чи вийшла банківська система України з кризи: думки експертів

В Нацбанку зазначили, що банківська система України остаточно вийшла із кризи й почала нарощувати прибутки. Так, за підрахунками регулятора, з початку 2018 року фінансові установи заробили 15 мільярдів гривень.

Основні джерела доходів – надходження відсотків з наданих позик та операцій з перерахунку грошей. У 2019 році прибутковість банків буде ще вищою, сподіваються в НБУ.

Читайте також: Достаток, традиції, місцеве виробництво: Євген Клопотенко описав харчові вподобання українців

Щоб наростити обсяги кредитування фінансисти почали суттєво піднімати ставки за депозитами. Якщо декілька місяців тому гроші в українців залучали в середньому під 12-13 %, то у грудні 2018 року ставки піднялися до 17-18 %.



Валюта депозитних вкладів

Нинішню привабливість депозитів фінансисти пояснюють вимогами регулятора з дотримання адекватності капіталу, зменшенням обсягів рефінансування та підвищенням облікової ставки НБУ.

Загалом з початку 2018 року банки вже залучили понад півмільярда гривень. Найбільша дохідність – у вкладів на 12 місяців з виплатою відсотків наприкінці терміну. Та більшість українців продовжує зберігати гроші у твердій валюті.

Я не можу сказати, що валютні депозити невигідні. Скоріше за все – це наслідки тої ситуації, яка відбулася з банківською сферою в цілому,

– зазначив економіст Ігор Гарбарук.

За прогнозами економістів, наступного року ставки за депозитами будуть поступово знижуватися. І чим кращою буде ситуація в економіці, тим менше українці зароблятимуть на депозитних вкладах.