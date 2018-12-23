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      Чи безпечні Різдвяні ярмарки в Україні: результати журналістської ревізії

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      В містах України розпочались перевірки Різдвяних ярмарків. Журналісти 24 каналу також влаштували власну ревізію та перевірили святкові ринки у Києві, Харкові і Тернополі.

      На ярмарку у Києві продавці для журналістів охоче показали вогнегасники.

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      "З одного боку вогнегасник, з іншого боку вогнегасник. Щодо техніки безпеки, то все пройдено", – запевнив продавець на ярмарку в Києві Руслан.

      Продавці сказали, що інструктажу з пожежної безпеки напередодні ярмарку не було. Тож орієнтуються на свої знання. Газових балонів на ярмарку у центрі Києва журналісти не помітили.

      ярмарок Київ
      Різдвяний ярмарок у Києві

      В Харкові взялися не лише за перевірки, а і за інструктажі. Напередодні рятувальники нагадали про заходи безпеки в точках продажу.

      У нас є багато вогнегасників. А ще у нас для цього існують спеціальні брикети,
      – зазначив продавець на ярмарку в Харкові Борис.

      Відмовились від газових балонів на ярмарках в багатьох містах. Це навіть спеціально прописують в договорах з орендарями яток. Однак вимоги іноді все ж порушують.

      ярмарок тернопль
      Різдвяний ярмарок у Тернополі

      На понеділок, 24 грудня, ми знову запланували повторну позапланову інспекцію та ще раз будемо проводити інструктажі. Ми вже другий рік поспіль відмовляємось від відкритого вогню. У нас немає відкритого вогню, всі страви готуються в містечку за допомогою електроенергії,
      – пояснив директор КП "Туристично-інформаційного центру" міста Тернопіль Тарас Ковальчук.

      Надзвичайники поскаржились, що систематично перевіряти святкові ринки не можуть. Вже п'ять років діє мораторій на перевірки. На початку року уряд його частково зняв: дозволив інспектувати заклади освіти, торгові центри, ресторани. Однак ярмарок складається з окремих торгових точок. І хоч це місце людне, мораторій тут в силі. Але навіть, якби його не було, максимальне покарання за порушення правил пожежної безпеки 170 гривень.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Тернопіль Новини Харкова Новорічні свята Різдво
      Джерело: 24 канал
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