Чи безпечні Різдвяні ярмарки в Україні: результати журналістської ревізії

В містах України розпочались перевірки Різдвяних ярмарків. Журналісти 24 каналу також влаштували власну ревізію та перевірили святкові ринки у Києві, Харкові і Тернополі.

На ярмарку у Києві продавці для журналістів охоче показали вогнегасники.

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"З одного боку вогнегасник, з іншого боку вогнегасник. Щодо техніки безпеки, то все пройдено", – запевнив продавець на ярмарку в Києві Руслан.

Продавці сказали, що інструктажу з пожежної безпеки напередодні ярмарку не було. Тож орієнтуються на свої знання. Газових балонів на ярмарку у центрі Києва журналісти не помітили.



Різдвяний ярмарок у Києві

В Харкові взялися не лише за перевірки, а і за інструктажі. Напередодні рятувальники нагадали про заходи безпеки в точках продажу.

У нас є багато вогнегасників. А ще у нас для цього існують спеціальні брикети,

– зазначив продавець на ярмарку в Харкові Борис.

Відмовились від газових балонів на ярмарках в багатьох містах. Це навіть спеціально прописують в договорах з орендарями яток. Однак вимоги іноді все ж порушують.



Різдвяний ярмарок у Тернополі

На понеділок, 24 грудня, ми знову запланували повторну позапланову інспекцію та ще раз будемо проводити інструктажі. Ми вже другий рік поспіль відмовляємось від відкритого вогню. У нас немає відкритого вогню, всі страви готуються в містечку за допомогою електроенергії,

– пояснив директор КП "Туристично-інформаційного центру" міста Тернопіль Тарас Ковальчук.

Надзвичайники поскаржились, що систематично перевіряти святкові ринки не можуть. Вже п'ять років діє мораторій на перевірки. На початку року уряд його частково зняв: дозволив інспектувати заклади освіти, торгові центри, ресторани. Однак ярмарок складається з окремих торгових точок. І хоч це місце людне, мораторій тут в силі. Але навіть, якби його не було, максимальне покарання за порушення правил пожежної безпеки 170 гривень.