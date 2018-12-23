13:11
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Чи безпечно перебувати на святкових ярмарках у Києві: дослідження журналістів

      79 Читать новость на русском

      Попри трагічну пожежу у Львові, святкові ринки в інших регіонах країни перевіряти не будуть – через мораторій на перевірки ДСНС. Журналісти 24 каналу вирішили самостійно поцікавитися, чи безпечно відвідувати ярмарки у столиці та чи всі підприємці дотримуються техніки безпеки.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: з'явилися шокуючі деталі

      Стало відомо, що КМДА перевіряла вчора всі ярмарки у Подільському районі.

      У Подільському районі вчора прозвітували мені, що разом з місцевими пожежними службами відбулися перевірки на ярмарках. Звичайно, є чимало нечесних підприємців, які прагнуть якомога більше заробити,
      – прокоментував Роман Ткачук, голова Управління з надзвичайних ситуацій КМДА.

      Перевіряли все ж не рятувальники, адже в них – мораторій на перевірки з пожежної безпеки, який запровадили ще у 2017 році. Вони не можуть контролювати, чи всюди є вогнегасники та чи не застосовуються балони.

      Окрім цього, журналісти 24 каналу консультувалися, як можна повідомити про наявність газових балонів у ятках. Їм повідомили – якщо зателефонувати на 101, то все, що там зможуть, це лише зробити фото й відправити у КМДА. Адже лише міська влада відповідальна за те, щоб закрити певну точку продажу, адже саме вона й надавала дозвіл.

      На Різдвяному ярмарку у Києві застережені пожежею, яка відбулася 22 грудня у Львові. Місцеві працівники підготувалися й продемонстрували журналістам свої вогнегасники.

      Нагадаємо, 22 грудня у Львові стався вибух на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.

       

      Теги: Новини України Новини Києва ДСНС
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Росія не заборонятиме в'їзд українцям у відповідь, – МЗС РФ
       30 листопада , 12:21
      Українець відтворив унікальне авто, яке стало героєм престижного кіноконкурсу
       30 липня , 08:32
      Сніг або лід: що краще для водія
       1 грудня , 10:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук