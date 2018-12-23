Чи безпечно перебувати на святкових ярмарках у Києві: дослідження журналістів

Попри трагічну пожежу у Львові, святкові ринки в інших регіонах країни перевіряти не будуть – через мораторій на перевірки ДСНС. Журналісти 24 каналу вирішили самостійно поцікавитися, чи безпечно відвідувати ярмарки у столиці та чи всі підприємці дотримуються техніки безпеки.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Стало відомо, що КМДА перевіряла вчора всі ярмарки у Подільському районі.

У Подільському районі вчора прозвітували мені, що разом з місцевими пожежними службами відбулися перевірки на ярмарках. Звичайно, є чимало нечесних підприємців, які прагнуть якомога більше заробити,

– прокоментував Роман Ткачук, голова Управління з надзвичайних ситуацій КМДА.

Перевіряли все ж не рятувальники, адже в них – мораторій на перевірки з пожежної безпеки, який запровадили ще у 2017 році. Вони не можуть контролювати, чи всюди є вогнегасники та чи не застосовуються балони.

Окрім цього, журналісти 24 каналу консультувалися, як можна повідомити про наявність газових балонів у ятках. Їм повідомили – якщо зателефонувати на 101, то все, що там зможуть, це лише зробити фото й відправити у КМДА. Адже лише міська влада відповідальна за те, щоб закрити певну точку продажу, адже саме вона й надавала дозвіл.

На Різдвяному ярмарку у Києві застережені пожежею, яка відбулася 22 грудня у Львові. Місцеві працівники підготувалися й продемонстрували журналістам свої вогнегасники.

Нагадаємо, 22 грудня у Львові стався вибух на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.