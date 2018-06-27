Чи безпечно їсти кавуни, які з'явилися на українському ринку: відповідь експерта

В Україні кавуни почали з'являтися на прилавках супермаркетів ще з середини червня, хоча сезон їхнього продажу припадає на серпень. Через це у покупців виникає недовіра до якості та нітратності баштанних, адже існує ризик отруїтися.

Як розповіла агроном Наталія Стародубець у коментарі "ТСН", кавуни, які уже надійшли у продаж, висіюють наприкінці квітня та у травні під плівкою, тому до кінця червня вони вже повністю достигають і готові до вживання.

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За словами експертки, "надзвичайної хімії" у баштанних не міститься, бо і без неї також можливо вирощувати якісний продукт. Агроном додала, що під плівковим укриттям зберігається висока вологість, що дає рослинам можливість не засохнути та проростати.

Також зазначається, що кавуни на продаж постачають з Херсонської, Одеської та Миколаївської областей, а з-за кордону їх майже не привозять.

Окрім того, варто запам'ятати кілька порад щодо вибору ранніх кавунів.

Так, баштанні потрібно купувати лише у легальних точках продажу, продавці на яких мають дозвільні документи, зокрема документ про ветеринарно-санітарний контроль та експертний висновок. У них має бути висновок лабораторії, яка перевіряла продукт на бактеріологічні, радіологічні показники та рівень нітратів.

Перед покупкою кавун треба оглянути та перевірити, чи він не занадто м'який та чи не має пошкоджень. Адже якщо на плоді є тріщина, це може свідчити про зіпсованість.

Також, у разі отруєння кавуном потрібно обов'язково звернутися до лікаря, зробити необхідні аналізи та отримати довідку з підтвердженням про отруєння. Її треба подати разом зі скаргою до Держспоживслужби, прикріпивши чек.

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