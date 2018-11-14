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      Чи безпечно їсти свіжий сніг: відповідь вчених

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      Чи безпечно їсти свіжий сніг
      Чи безпечно їсти свіжий сніг / thelivingstonpost.com

      В Україні випав сніг, хто більше цьому радіє, як не діти. Більшість дітей пробували його нишком. Румунські вчені провели дослідження та встановили, чи безпечно їсти сніг.

      Щоправда, дослідження провели у 2017 році, пише The Associated Press.

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      Дослідники зібрали зразки снігу у січні та лютому з парку та кільцевої магістралі у румунському місті Меркуря-Чук. Експеримент вчені проводили в температурних умовах від –1,1°C до –17,4°C.

      Зразки снігу помістили у герметично закриті стерильні контейнери, після чого вчені намагалися виростити у них бактерії та цвіль.

      via GIPHY

      Експеримент показав, що дуже свіжий сніг має мало бактерій, останні з’являються у ньому потім з повітря.

      Через день у січневому снігу вчені виявили 5 бактерій на міліметр, а сніг у лютому містив у чотири рази більше бактерій. Через два дні у снігу виявили десятки бактерій.

      Професор університету Іштван Мате не рекомендує їсти нікому сніг. Проте він зазначив, що якщо його трохи з’їсти, то це не призведе до захворювання.

      via GIPHY

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      Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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