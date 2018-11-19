Чи блокуватиме Угорщина участь України у з'їзді міністрів НАТО: Сійярто дав відповідь

Угорщина продовжить блокувати євроатлантичну інтеграцію України, оскільки у Будапешті вважають, що конфлікт між двома державами не є лишень двосторонньою суперечкою. Попри це участь українського очільника МЗС Павла Клімкіна у засіданні міністрів НАТО Угорщина блокувати не збирається.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

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Я можу погодитися із форматом зустрічі із представником України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що буде схожий до того, який ми мали під час останнього саміту НАТО. Тоді були запрошені президенти Грузії й України. Ми не були проти. І якщо на зустріч міністрів НАТО у грудні будуть запрошені голови МЗС Грузії та України, ми теж на це підемо,

– наголосив Сійярто.

Проте угорський міністр заявив, що Будапешт і надалі продовжить блокувати євроатлантичну інтеграцію України, оскільки в Угорщині вважають, що у проблемі з мовами меншин в Україні не було досягнуто жодного прогресу.

Окрім цього, Сійярто не вважає, що конфлікт між Україною та Угорщиною є лишень двосторонньою проблемою.

"Україна не лише порушує двосторонні угоди, а й міжнародні правила, включно зі своїми зобов’язаннями перед НАТО. Ми відкидаємо твердження ЄС і НАТО, що це слід сприймати лише як двосторонню суперечку", – заявив голова МЗС Угорщини.

Також він додав, що за останній місяць Україна лишень погіршила ситуацію.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Угода передбачає, що Україна не намагатиметься асимілювати нацменшини та змінити склад національностей на Закарпатті.

Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.



Вже у 2018 конфлікт між двома державами розгорівся через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.