Чи бояться кримчани їхати на материкову Україну

Жителі окупованого Криму мають різне бачення щодо відвідання України, та все ж більшість вважає, що це безпечно.

На думку кримчан, небезпеки в цьому немає. Вони і їхні знайомі постійно приїжджають в Україну і ніяких проблем з цим не мають.

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Проте дехто з мешканців півострова має сумніви, чи варто переїжджати адміністративну межу з Україною.

Мені мама постійно говорить, щоб я в Україну не їхала, а я от думала порадитися з людьми, які туди їздять. Особисто я думаю, що це безпечно,

– відповіла жителька Криму.

Також в окупованому Криму побутує думка, що туди їхати не потрібно, тому що влада в Україні "схиблена".

Дуже небезпечно, я б навіть не радив (їхати в Україну – 24) через їхнє ставлення до нас. Я навіть знаю один випадок, який стався із моїм знайомим, коли в нього відібрали машину. Відношення до нас стало, як до ворогів. В Україні вважають, що ми когось зрадили, хоча ми цього не робили. Просто ми ніколи не вважали себе українцями,

– заявив один з кримчан.

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