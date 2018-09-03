Чи буде камбек гурту "Димна суміш": Сашко Чемеров дав відповідь

Сашко Чемеров – музичний продюсер і фронтмен українського гранж-хардкор-гурту "Димна суміш", що тимчасово розпався у 2012 році – розповів, чи існуватиме музичний колектив далі.

Читайте також: Гурт "ВІА Гра" покинула Анастасія Кожевникова: деталі

Думаю, камбеку не буде. Бо не знаю, що має зробити гітарист Сергій Мартинов, аби виправити те, що вже зробив. Треба переробити півінтернету, аби прибрати того лайна, що він вилив на мене,

– прокоментував Чемеров.

Короткочасне відродження гурту сталося у 2016-му: музиканти зняли два кліпи на старі демо-версії пісень.

Кліп на пісню "Зламані" – дивіться відео:





У 2017-му році "Димна суміш" навіть мала всеукраїнський тур і дала 10 концертів у різних містах. Однак, запланований цього року тур так і не відбувся.

Я був менеджером і один займався останнім туром. Ускладнювало задачу ще й те, що Мартинов завжди вставляв палки в колеса – вів себе як маленька дитина з великими дорослими амбіціями. Тому через неадекватність хлопців відродження "Димної суміші" не буде,

– прокоментував Чемеров.