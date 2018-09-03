Чи буде мир на Донбасі, смерть Захарченка, Томос для України: найважливіші події тижня

Журналісти 24 Каналу підібрали найважливіші події, які стались за тиждень в Україні та світі.

1. 1 вересня Президент Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у Вашингтоні. Вони обговорили питання вирішення конфлікту на Донбасі та посилення обороноздатності ЗСУ.

Ми обговорили безпекову ситуацію на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу. Я наголосив на важливості посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників,

– написав Порошенко на своїй facebook-сторінці.



Зустріч Петра Порошенка із Куртом Волкером

2. Олександра Захарченка, ватажка бойовиків у окупованому Донецьку, ліквідували 31 серпня біля кафе "Сепар". Він загинув унаслідок вибуху. За однією з версій основною ціллю був не лідер терористів, а "міністр доходів "ДНР" Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент". Вони всі разом їхали у зазначене кафе поминати Кобзона, який помер напередодні.

Читайте також: Обшуки в окупованому Донбасі: на КПВВ бойовики прискіпуються до чоловіків

Припускається, що вибухівки підклали бойовики, близькі до колишнього лідера "ДНР".

Поминки Кобзона мали відбутися в кафе, яке за паперами належить охоронцеві Захара (прізвисько Олександра Захарченко, – 24 Канал), за фактом кафе було під самим Захаром. І закласти вибухівку в люстру без допомоги своїх не змогли б. Є доказ того, що охоронець глави "ДНР" брав безпосередню участь у цьому, – джерело у спецслужбі проросійських бойовиків повідомило російським ЗМІ.



Похорони Захарченка у Донецьку

На зміну Захарченку назначили Дмитра Трапєзнікова, який, як повідомляють деякі джерела є людиною Ахметова. З 2001 по 2005 рік новий голова "ДНР" був менеджером ФК "Шахтар".

"Важливішим, ніж сам факт загибелі Захарченко, наприклад, є питання про те, чи стане знову після його зникнення "господарем" Донбасу український мільярдер Ринат Ахметов? Адже саме на нього раніше працював новий "голова Радміну "ДНР" Дмитро Трапєзников. Якщо раптом знову Ахметов, то чи станеться це в рамках передачі "ДНР" і "ЛНР" під контроль України. Адже ходили чутки, що Кремль такий варіант розглядає, і щось подібне міг обговорювати нещодавно з Ангелою Меркель Володимир Путін", – підкреслює експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський .

3. 1 вересня розпочався Архієрейський собор Константинопольської церкви у Стамбулі, він триватиме до 3 вересня включно. Туди прибули понад сто єпископів з усього світу. Зокрема розглядали можливість надання Томосу Україні.

На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять. Незважаючи на усі спроби Кремля завадити винесенню позитивного рішення на користь українців. єдина помісна церква буде. Про це повідомив Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу напередодні.

"Вселенський Патріархат прийняв рішення про право без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної соборної православної Української церкви", – заявив Порошенко.

Читайте також: Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців



Архієрейський собор Константинопольської церкви у Стамбулі

4. Петро Порошенко заявив про розірвання договору про дружбу з Російською Федерацією. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

РФ одразу відреагувала на таку заяву Президента України. Глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков заявив: "Наслідків ніяких особливих реальних практичних не буде. З іншого боку, морально-політичних не буде зобов'язань у Росії здійснювати ті чи інші угоди".

Як відомо, Павло Клімкін наголосив, що усі документи для денонсації договору вже готові.

5. Вбили українського академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Це сталося 2 вересня у Миколаєві у зйомній квартирі. Правоохоронні органи затримали вбивцю, вилучили в нього ніж, яким було зарізано академіка. Причини вбивства наразі невідомі. Микола Шитюк був одним з найвідоміших дослідників Голодомору 1933 року.

6. В США пройшов похорон Джона Маккейна, який помер 25 серпня від раку головного мозку. 1 вересня з ним попрощалися у Вашингтонському кафедральному соборі. А вже 2 вересня його поховали у рідному штаті Арізона, в Аннаполісі, на кладовищі Військово-морської академії, яку він закінчив 60 років тому.

На прощанні із сенатором його донька Меган Маккейн виступила із промовою:

Америка Джона Маккейна – щедра, гостинна і смілива. Вона винахідлива, впевнена, безпечна. Вона виконує свої обов'язки. Вона говорить спокійно, тому що вона сильна. Америка не хвастається, тому що їй це не потрібно. Америці Джона Маккейна не потрібно знову ставати великою, бо вона завжди була великою. Ця полум'яна віра, ця доведена відданість, ця незмінна любов вела мого батька.

Водночас Дональд Трамп на похорон не прийшов, а провів цей день у гольф-клубі, адже сенатор заповів, щоб нинішнього президента Америки не було на його похороні.

Українські політики також попрощалися із Джоном Маккейном, а Петро Порошенко особисто був присутнім на церемонії поховання в США.

7. 30 серпня помер Йосип Кобзон від раку. Він був палким прихильником РФ, критикував українську владу, виступав за відокремлення Донбасу та Криму. Артиста та депутат Госдуми РФ поховали 2 вересня у Москві.

З приводу його смерті у соцмережах виникло багато мемів та жартів, в тому числі і на рахунок їх дружби із Захарченком та подальшою ліквідацією останнього.

Читайте також: Макрон розкрив підступний план Путіна

8. Емануель Макрон минулого тижня відзначився гучними заявами щодо стосунків Франції із Путіним та Росією. Президент Франції закликав ЄС до "стратегічного союзу" з Росією та Туреччиною.



Емануель Макрон і Путін

До того ж від Франції надійшло запрошення у Кремль на річницю завершення Першої світової війни.

Дійсно, є така пропозиція, це питання опрацьовується і буде надалі узгоджуватимуться дипломатичними каналами. Якщо буде все-таки прийняте рішення про таку поїздку, ми зробимо відповідне оголошення,

– заявив Дмитро Пєсков.