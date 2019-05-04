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      Чи буде нова газова криза в Україні: думка експерта

      187 Читать новость на русском
      Чи буде нова газова криза
      Чи буде нова газова криза / informator.news

      Нова "газова криза" для України ймовірна – в російсько-українських відносинах вже існує прецедент, коли ми мали "нульовий" транзит російського газу через українську ГТС. Але Київ на сьогоднішній день має стратегічну перевагу над Москвою.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив політолог Владислав Сердюк, коментуючи заяви керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва про високу ймовірність нової газової кризи.

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      Обхідних газопроводів, що можуть "покрити" споживання російського газу, в Європі ще немає, а гілки Турецького потоку ще не підведені до Угорщини. В крайньому разі, європейським країнам треба буде розпочати викачку газу зі сховищ, якщо Україна і Росія не домовляться. Що є дуже малоймовірним,
      – пояснив експерт.

      Чому Коболєв заговорив про нову газову кризу?На його думку, Росія спробує створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з 1 січня, як це було в 2009. Ця криза дасть змогу Росії "проштовхнути" власний інтерес. В України та Росії закінчується договір і "Газпром" на перемовинах "займає позицію незрозумілу і тягне час", вважає Коболєв.

      На думку Сердюка, сьогодні головним завданням офіційного Києва є закачати у сховища газ, аби підготуватися до зими і можливої кризи. За даними експерта, сьогодні маємо 9,5 кубічних мільярдів в сховищах, а для 100% теплої зими потрібно близько 17 мільярдів. Темпи нарощування – 12 мільйонів кубометрів на добу. "Тобто, мусимо встигнути до початку опалювального сезону", – додав експерт.

      Він також зауважив, що навіть підписання договору на умовах Росії спричинить подорожчання газу в Україні. На сьогоднішній день ціна, яку пропонує Росія, вища на 47% ніж об'єктивна, встановлена арбітражем – близько 517 доларів за 1 тисячу кубічних метрів (в 2014 "Газпром" продавав газ Україні за 485 доларів).

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      blog_ava
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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Газ Нафтогаз Газпром Ринок газу Газовий конфлікт
      Джерело: 24 канал
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